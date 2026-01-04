Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應

飲食
更新時間：18:56 2026-01-04 HKT
發佈時間：18:56 2026-01-04 HKT

踏入新一年，連鎖快餐店一粥麵推出限時雙重外賣自取優惠，為食客帶來滿滿暖意。外賣優惠限時3日，枝竹羊腩煲及紅燒豬手都以優惠價發售，低至半價及$38，絕對是節日過後一家人或與好友共享溫馨晚餐的最佳選擇。

一粥麵限時外賣優惠！枝竹羊腩煲半價+紅燒豬手$38

天氣乍暖還寒，最適合品嚐歎羊腩煲暖身。連鎖快餐店一粥麵由1月7日至9日期間，會限時推出枝竹羊腩煲優惠，一磅裝的羊腩煲會由原價$198減至半價，食客只需$99即可品嚐到。這道冬日名菜的羊腩軟腍入味，沒有羶味，配上盡吸濃郁醬汁精華的枝竹及冬菇，每口都是極致享受。隨煲還附送一碟新鮮唐生菜，無論是二人世界或家庭晚餐加餸，都絕對能滿足味蕾。

除暖胃的羊腩煲外，這次外賣優惠還有另一款滋味佳餚，紅燒原隻豬手亦以超值價$38登場，原價需要$58。原隻豬手以傳統紅燒方法炆煮，外皮Q彈軟糯，肉質嫩滑，每口都充滿豐富膠原蛋白及濃厚醬香。兩款美食由1月7日起一連3日4pm至6pm供應，只限外賣，不適用於自助點餐機、手機點餐或網上外賣平台，每人每款限購兩個。

一粥麵限時外賣優惠

  • 供應日期：1月7日至9日
  • 供應時段：4pm至6pm
  • 地點︰全線分店（除香港站、機場及屯門醫院分店） ＞＞按此＜＜
  • 備註︰只限外賣自取，堂食按正價收費；每人每款限購兩份；數量有限，售完即止；不適用於自助點餐機、手機點餐或任何網上外賣平台

 

 

2大連鎖快餐店優惠 大家樂／荷里活冰室

1. 大家樂︰全日優惠$33起

連鎖快餐店大家樂推出「飽肚抵食有得揀」全日優惠，於早、午、下午茶及晚市提供不同選擇。早餐時段可以$33享用紐西蘭南冰鱈魚柳早餐，配有腸仔、炒麵及飲品。午市的醬香雞飯配紅豆冰售價$42。下午茶時段則有紅燒乳鴿半隻配豉油皇炒麵及紅豆冰，售價$34。

2. 荷里活冰室︰醒晨價早餐$29

連鎖茶餐廳荷里活冰室推出醒晨價早餐系列，售價為$29。此系列乃期間限定，僅於星期一至五早餐時段供應，公眾假期除外。每日的早餐款式均有不同，例如鮑菇火腿通粉、雪菜肉碎湯米粉或叉燒湯意粉等。每份套餐除主食外，均包含精選餐包、火腿炒滑蛋及熱飲，優惠適用於部分分店。

資料來源︰一粥麵大家樂 Café de Coral荷里活冰室 Hollywood Cafe

延伸閱讀︰連鎖酒樓晚市$18優惠！3選1歎叉燒皇/灼海生蝦 手工菜蟠龍鱔都有折

