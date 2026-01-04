Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效

更新時間：11:30 2026-01-04 HKT
發佈時間：11:30 2026-01-04 HKT

在百物騰貴的日子，外出用膳的支出成為市民日常關注的焦點。近日有網民在社交平台分享，連鎖茶餐廳「荷里活冰室」推出僅售$29的早餐，形容感覺像「時光倒流20年」。帖文隨即引起網民熱烈討論，不少人對此價格感到驚訝，即睇內文詳情！

連鎖冰室「時光倒流」推$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品

日前有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上分享，表示在全港有多間分店的連鎖茶餐廳荷里活冰室，最近推出了「醒晨價早餐」系列，而且售價只需$29，只限平日供應。該網民更在帖文中讚揚簡直是「時光倒流20年」，並寫道「有人帶頭，自然有人跟，希望多啲茶記冰室仿效」，期望此舉能帶動更多餐廳推出實惠餐點。

而根據茶餐廳官網的宣傳單張所顯示，這個$29「醒晨價早餐系列」是期間限定，逢星期一至五早餐時段供應，星期六、日及公眾假期暫停。每日的早餐款式均不同，如星期一是鮑菇火腿通粉、星期二是雪菜碎湯米粉、星期三是叉燒湯意粉等。每款套餐除粉麵外，會包含精選餐包及火腿炒滑蛋，以及熱飲，凍飲則需加$3，惟有部分分店不供應。

 

網民讚好︰希望多啲茶記冰室仿效

帖文一出，迅即引起大批網民熱議。不少人對$29定價大感驚訝，有留言指「我以為$35算平，原來仲有29蚊」。然而，並非所有人都對這優惠抱正面態度，有網民就質疑食物質素，直言「唔好食唔使錢都係假」。

另有留言則將茶記減價與生意淡薄有關係，「應該要落價，市道差，長假期成80萬人北上」；或批評根本是現時早餐價錢過高，表示「根本啲早餐唔應該咁貴，又唔係乜嘢特別食材，根本係啲普通嘢，求其一個餐起碼40以上，真係痴線」。

 

荷里活冰室$29超值早餐

  • 適用地點︰全線分店，除香港仔金香大廈、柴灣環翠、粉嶺華明、旺角海富、天水圍天慈、荃灣楊屋道及觀塘順利外
  • 供應時間︰早餐時段

 

資料來源︰香港茶餐廳及美食關注組荷里活冰室 Hollywood Cafe

