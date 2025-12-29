綠茶餐廳搶佔早茶市場！推$19.6起江南風味特色點心 限時優惠7折
來自內地的人氣連鎖餐廳「綠茶餐廳」，以其精緻的江南菜系在香港掀起熱潮。餐廳向來以其古色古香的裝潢和地道杭州風味而聞名，深受食客追捧。最近，綠茶餐廳為搶佔早茶市場，全新推出了「江南點心」系列，並帶來了極具吸引力的早市優惠。由12月26日起，顧客只要在指定時段內入座，即可享受江南點心7折的超值禮遇，讓食客以一盅兩件，細味源自水鄉的精緻手藝。
綠茶餐廳江南手作點心 翡翠燒賣/香煎小籠包
綠茶餐廳此次推出的「江南點心」系列，講求「不時不食」，在傳統點心的基礎上注入巧思，發揮江南飲食文化中的清鮮本味。大部份點心都是手工現製，從擀皮到包餡，為香港市場帶來正宗江南滋味。
代表作必試翡翠燒賣，外皮以新鮮菠菜汁手工染製，呈現翠綠色澤，內餡則嚴選四種時令蔬菜，口感層次豐富。若想一次過品嚐多款美點，福祿滿園點心小拼絕對是最佳選擇，集合了象徵甜蜜的紅棗包、代表歡慶的喜糕、寓意平安的蘋果包及寄語相思的翡翠紅豆糕，精緻又有特色。喜愛香口的則可選杭州香煎小籠包，突破傳統蒸製框架改以輕煎手法處理，金黃酥脆，內餡飽滿多汁。
早茶7折優惠 12時前入座即享
想以最優惠的價錢品嚐這份來自水鄉的精緻點心？綠茶餐廳推出的「江南點心嘗鮮月」早鳥優惠是最佳時機。各款江南點心約$28-$48不等，即日起只要於12時前入座，即可享所有江南點心7折，即低至$19.6就可一嚐特色點心風味！公眾假期同樣適用。
綠茶餐廳早茶優惠
-
活動日期： 2025年12月26日至2026年1月31日
-
優惠詳情： 於每日中午12時前入座並完成點單，菜單上「江南點心」系列之全部款式均可享7折優惠。
-
優惠適用於全線分店。
-
公眾假期及節日同樣適用。
-
此優惠可與餐廳其他推廣活動同時使用。
圖片及資料來源：綠茶餐廳 Green Tea - HK
同場加映：佐敦廟街慈善食堂設神秘夜茶！「廟街夜繽紛」2.0？ $18起歎逾50款五星級點心 三色燒賣/灌湯餃/流沙包
