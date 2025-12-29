西灣河酒樓宵夜平過大排檔！？特價海鮮/燒鵝/雞粥$33起 網民大讚：大碟又抵食

隨著晚市消費氣氛漸熱，許多酒樓積極推出優惠吸客。近日，有網民分享在西灣河「翠湖酒家」在晚上9時後推出多款低至$33的優惠小菜，更形容菜式「大碟又抵食」，為夜歸或喜歡吃宵夜的港人提供了一個不錯的選擇。

西灣河翠湖酒家宵夜優惠 海鮮/燒鵝/雞粥$33起

網民大讚酒樓宵夜：大碟又抵食

網民在Facebook群組「灣仔為食友」分享，位於西灣河街的翠湖酒家在晚上9時後推出宵夜小菜優惠，多款鑊氣人氣小炒及粉麵飯價格相當吸引，如椒鹽多春魚、芥蘭炒臘味、菠蘿生炒骨、沙窩滑雞粥等低至$33，另有多款特價海鮮及燒味，如豉椒炒大蜆、上湯龍蝦伊麵、燒鵝皇、沙薑文昌雞等，滿足不同食客的口味。

除了上述優惠，酒樓還特別推出了四款以鮮魚為主角的菜式，包括薑蔥蒸咸鮮馬友；提供椒鹽、酥炸、豉汁蒸等多種食法的海魚仔；可選番茄、茄子、涼瓜烹調的特式炆海魚，以及可自選辣度的老壇酸菜魚，價錢由$78起。該網民對這次宵夜體驗讚不絕口，對菜式質素及價格表示滿意，形容「各式特價菜式大碟又抵食」，他更特別推薦沙薑豬手，「一定要叫，大碟，皮脆，好入味」。

翠湖海鮮飯店

地址：西灣河西灣河街82-84號地舖

電話：2413 0428

營業時間：星期一至日 6:30am-10:30pm

資料來源：灣仔為食友, Food in Wan Chai, Hong Kong