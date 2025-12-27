佐敦廟街慈善食堂設神秘夜茶！「廟街夜繽紛」2.0？ $18起歎逾50款五星級點心 三色燒賣/灌湯餃/流沙包

去茶樓歎「一盅兩件」是不少港人最愛的飲食習慣之一，無論是早茶、下午茶或是夜茶，都有一班飲茶的忠實推躉。最近，有網民發現佐敦廟街一間名為慈悲香港食堂的「神秘」食肆，竟然有夜茶供應，而且可以低至$18的貼地街坊價錢，便可品嚐到逾50款五星級酒店水準的點心，如三色燒賣、灌湯餃、流沙包等，成為另類的「廟街夜繽紛」，背後更隱藏著一個暖心故事。

有網民日前在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中分享，指在佐敦廟街的食肆「慈悲香港食堂」飲夜茶，期間品嚐了「三色燒賣、沙嗲牛肉燒賣、素翅餃、椰汁紅豆糕，飲薑汁鮮奶」，並圖文並茂與其他網友分享，獲網民大讚「yummy（美味）」。

原來這間位於廟街的「慈悲香港食堂」並非普通的茶樓小店，這慈善食堂是由近80歲有「廟街神父」之稱的胡頌恆神父於2023年9月所開辦，旨在服務社區及有需要的人士。胡神父來港快40年，一直致力服務基層及在囚人士。而食堂前身是間二手店，疫情後轉做社區中心，近年再轉型成為餐廳，加上食堂只會聘用有案底的更新人士作為員工，希望讓他們重新投入社會。

朝11晚9全日供應 必歎三色燒賣/灌湯餃/流沙包

從facebook官網上的介紹顯示，食堂的飲茶時段是由早上11時至晚上9時，供應超過50款點心、蒸飯、粥、甜品、糖水、手工餃子、小食、燉湯及飲品等，價錢由$18起至$35不等，茶芥則每位$8。點心全部是即叫即蒸，雖然價錢平民化，但質素絕不馬虎，是向提供五星級酒店點心的供應商取貨，水準有保證。推介有三色燒賣、蟹肉素翅灌湯餃、黑金流沙包、黑松露波波及椰汁流心球，可媲美街坊酒樓。

