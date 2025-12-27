連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應

香港人熱愛飲茶，不少人都會趁著週末假日與家人到酒樓歎早茶。最近，稻香集團特別推出「晨光有集氣」早餐優惠，以震撼價$8.8讓顧客品嚐兩款經典美食，包括熱騰騰的臘味肉餅煲仔飯及綿滑的鮮鯪魚滑粥，即睇下文了解優惠詳情！

稻香早茶優惠 $8.8歎鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯

稻香「晨光有集氣」星期一至日供應

稻香是次優惠主打兩款特色主食，其中，「臘味肉餅煲仔飯」口感層次豐富，米飯的香氣與臘味的甘甜、肉餅的鮮美融為一體，鍋底金黃香脆的飯焦，更是煲仔飯的靈魂所在。對於喜歡清淡口味的顧客，「鮮鯪魚滑粥」則是絕佳選擇，粥底熬煮得綿密順滑，入口即化，配上新鮮手打的鯪魚滑，口感爽滑彈牙，味道鮮甜，再灑上少許蔥花提味，是一道暖心暖胃的健康早餐。

$8.8晨光優惠於星期一至日，早上7時至10時供應，憑茶位即可享用其中一款。無論是平日趕著上班的您，還是週末想與家人悠閒地吃一頓豐富早餐都非常適合，不妨相約三五知己或帶同家人，一同分享這份晨光限定的美味與溫馨。

稻香「晨光有集氣」$8.8優惠

供應時間： 星期一至日 7am-10am

備註：需另收茗茶及加一服務費。優惠只限堂食，不適用於外賣或攜走。

2大酒樓早茶優惠 利東/荃灣朝日館

1. 利東酒家 點心$10.8起

利東酒家在早茶時段為食客帶來多重驚喜。星期一至五的早上7時至11時半，提供多款懷舊風味的點心，價格低至$10.8，例如雞絲蒸粉卷和鳳爪排骨飯等，選擇豐富。此外，顧客還可以享用暖胃的靚粥，每位價格僅需$18.8，並可無限添加。

2. 荃灣朝日館 早晨三寶$35.8

位於荃灣兆和街的朝日館，近期推出了一系列吸引人的早茶優惠，點心價格從$10.8起，還特別推出早晨三寶優惠，讓顧客以$35.8自由選擇三款經典粥品和小吃。

資料來源：香港酒樓關注組