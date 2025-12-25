Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8

更新時間：11:30 2025-12-25 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-25 HKT

油塘街坊又有好去處！主打懷舊點心及精緻粵菜的利東酒家，向來以高CP值及穩定的出品深受食客歡迎，最近推出「任添任食」下午茶和早市優惠，只需$28即可無限任食叉燒拉麵，早市亦設$18.8任添粥品，絕對是大胃王福音。

油塘利東酒家救市新招！下午茶$28任食叉燒拉麵 仲配溏心蛋

叉燒拉麵湯底濃郁，叉燒肥瘦適中，肉質軟腍，配上半熟玉子、鳴門卷及爽口彈牙的拉麵，一碗已經誠意十足。
下午茶時段，最適合來一碗熱騰騰的拉麵。利東酒家的叉燒拉麵，湯底濃郁，叉燒肥瘦適中，肉質軟腍，配上半熟玉子、鳴門卷及爽口彈牙的拉麵，一碗已經誠意十足。現在，只需$28，即可無限添加，絕對是下午茶的醫肚之選。

同場加映！早市$10.8起嘆懷舊點心＋$18.8任添粥品

除了下午茶的拉麵優惠，利東酒家的早茶時段亦有驚喜。星期一至五早上7時至11時半，多款懷舊點心$10.8起，如、雞絲蒸粉卷、鳳爪排骨飯等，應有盡有。另設，暖胃足料靚粥，同樣可以無限添加，每位只需$18.8。

另有多款懷舊點心，定價由$10.8起。
油塘利東酒家優惠詳情：

  • 地址： 九龍油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號鋪及一樓8號鋪
  • 訂座電話： 2379 1293
  • 下午茶優惠：
    • 時間： 星期一至星期日下午2時至3時45分
    • 內容： 叉燒拉麵無限添加，每位$28
  • 早茶優惠：
    • 時間： 星期一至星期五早上7時至11時30分
    • 內容： 懷舊點心$10.8起；豐料粥品無限添加，每位$18.8
  • 條款及細則：
    • 星期六、日及假期點心每款加$2，粉麵每款加$5
    • 另收加一服務費
    • 外賣或攜走正價計算

延伸閱讀：觀塘街坊酒樓反傳統？聖誕推$398點心放題 每位送龍蝦+5頭鮑 網民嘲︰高檔兩餸飯！

