Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘街坊酒樓反傳統？聖誕推$398點心放題 每位送龍蝦+5頭鮑 網民嘲︰高檔兩餸飯！

飲食
更新時間：17:54 2025-12-21 HKT
發佈時間：17:54 2025-12-21 HKT

聖誕節將至，本港各大食肆紛紛推出平安夜或聖誕節節日套餐吸客。最近有網民分享，位於觀塘的一間街坊酒樓，今年推出就聖誕及元旦晚市點心放題，每位收費$398。除了任食點心、燒味及小菜外，更每位加送龍蝦及鮑魚等貴價食材，又有liveband及大抽獎等，不過卻引來網民熱議，反應兩極。

觀塘街坊酒樓推聖誕元旦自助餐！點心小菜放題$398/位 加送龍蝦鮑魚

日前有網民在facebook專頁「香港酒樓關注組」上，以「觀塘振萬廣場3樓聖誕節晚上有buffet 可以吃」為題分享，表示發現位於觀塘的街坊酒樓「財爵海鮮薈」最近推出「聖誕及元旦自助餐抽獎夜」，每位收費$398，並享有「5人同行1人免費」及免加一的優惠。

帖文更附上一張宣傳海報，根據海報內容，這個自助餐於聖誕節及元旦期間，即12月24日至12月31日期間晚上6時至9時半供應。顧客只需以每位$398，即可享用32款美食，包括蝦餃皇、蟹籽燒賣、豉汁蒸鳳爪、鹹水角、山竹牛肉球、蝦春卷等點心，以及燒鵝、燒腩仔、蜜汁叉燒、瑤柱貴妃雞等燒味。

 

設liveband/抽獎/卡拉ok 網民︰高檔兩餸飯？

另外，小菜選擇也多元化，包括避風塘茄子、杭州欖角骨、椒鹽豬扒、紅燒龍躉頭腩、咕嚕肉、翡翠炒龍躉球、家鄉肉碎炆米及楊州炒飯等小菜及炒粉麵飯等。每位食客更加送半隻蒜茸開邊蒸澳洲龍蝦及蠔皇5頭鮑魚扣鵝掌一份，以及可另加$50任飲Asahi啤酒、加$100任飲澳洲紅酒。酒樓更安排了豐富節目，包括每晚舉行大抽獎，特獎為一圍秋冬豪情宴。25號聖誕節當晚亦有liveband演出，戶外大平台亦設有卡拉ok，讓顧客任食、任飲、任玩。

雖然優惠看似吸引，但帖文一出，隨即引起網民熱烈討論，不少人對價錢及食物的配搭表示質疑。有網民認為收費過高，留言批評「咁樣$398」、「$400食蝦餃燒賣」，亦有人笑嘲似「高檔兩餸飯」，認為食物都是預先製作，不如幫襯兩餸飯店，「全部整定我不如買幾個淨三餸食」，但亦有網民認為放題吸引，值得一試。
 

財爵海鮮薈「聖誕及元旦自助餐抽獎夜」

  • 供應日期︰2025年12月24日至12月31日
  • 供應時間︰6pm－9:30pm
  • 地址︰觀塘榮業街2號振萬廣場3樓3B&3C舖
  • 電話︰2126 7978
  • 備註︰5人同行1人免費；免加一

 

資料來源︰香港酒樓關注組choijeukseafood＠IG

延伸閱讀︰連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
5小時前
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
2小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
8小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
1小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
22小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前