觀塘街坊酒樓反傳統？聖誕推$398點心放題 每位送龍蝦+5頭鮑 網民嘲︰高檔兩餸飯！

聖誕節將至，本港各大食肆紛紛推出平安夜或聖誕節節日套餐吸客。最近有網民分享，位於觀塘的一間街坊酒樓，今年推出就聖誕及元旦晚市點心放題，每位收費$398。除了任食點心、燒味及小菜外，更每位加送龍蝦及鮑魚等貴價食材，又有liveband及大抽獎等，不過卻引來網民熱議，反應兩極。

觀塘街坊酒樓推聖誕元旦自助餐！點心小菜放題$398/位 加送龍蝦鮑魚

日前有網民在facebook專頁「香港酒樓關注組」上，以「觀塘振萬廣場3樓聖誕節晚上有buffet 可以吃」為題分享，表示發現位於觀塘的街坊酒樓「財爵海鮮薈」最近推出「聖誕及元旦自助餐抽獎夜」，每位收費$398，並享有「5人同行1人免費」及免加一的優惠。

帖文更附上一張宣傳海報，根據海報內容，這個自助餐於聖誕節及元旦期間，即12月24日至12月31日期間晚上6時至9時半供應。顧客只需以每位$398，即可享用32款美食，包括蝦餃皇、蟹籽燒賣、豉汁蒸鳳爪、鹹水角、山竹牛肉球、蝦春卷等點心，以及燒鵝、燒腩仔、蜜汁叉燒、瑤柱貴妃雞等燒味。

設liveband/抽獎/卡拉ok 網民︰高檔兩餸飯？

另外，小菜選擇也多元化，包括避風塘茄子、杭州欖角骨、椒鹽豬扒、紅燒龍躉頭腩、咕嚕肉、翡翠炒龍躉球、家鄉肉碎炆米及楊州炒飯等小菜及炒粉麵飯等。每位食客更加送半隻蒜茸開邊蒸澳洲龍蝦及蠔皇5頭鮑魚扣鵝掌一份，以及可另加$50任飲Asahi啤酒、加$100任飲澳洲紅酒。酒樓更安排了豐富節目，包括每晚舉行大抽獎，特獎為一圍秋冬豪情宴。25號聖誕節當晚亦有liveband演出，戶外大平台亦設有卡拉ok，讓顧客任食、任飲、任玩。

雖然優惠看似吸引，但帖文一出，隨即引起網民熱烈討論，不少人對價錢及食物的配搭表示質疑。有網民認為收費過高，留言批評「咁樣$398」、「$400食蝦餃燒賣」，亦有人笑嘲似「高檔兩餸飯」，認為食物都是預先製作，不如幫襯兩餸飯店，「全部整定我不如買幾個淨三餸食」，但亦有網民認為放題吸引，值得一試。



財爵海鮮薈「聖誕及元旦自助餐抽獎夜」

供應日期︰2025年12月24日至12月31日

供應時間︰6pm－9:30pm

地址︰觀塘榮業街2號振萬廣場3樓3B&3C舖

電話︰2126 7978

備註︰5人同行1人免費；免加一

資料來源︰香港酒樓關注組、choijeukseafood＠IG