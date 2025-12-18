Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀5星酒店點心放題優惠！買二送二歎叉燒/蝦餃皇/燒賣 任食20+款小食/甜點

飲食
發佈時間：15:47 2025-12-18 HKT

位於尖沙咀凱悅酒店（Hyatt Regency Tsim Sha Tsui）的凱悅軒，裝潢融合現代藝術與20年代傳統茶館精髓，氛圍典雅，是品嚐地道中式佳餚的理想地點，深受食客歡迎。餐廳最近推出限時點心放題優惠，其中最吸引的「買二送二」快閃優惠，折後每位僅需$264，即可在120分鐘內任食超過20款精緻點心、小食及甜品，絕對是年末聚餐的超值之選！

【凱悅酒店點心放題】
凱悅軒點心放題優惠 買二送二低至$264/位

凱悅軒的點心放題絕不馬虎，提供超過20款選擇，款款即叫即蒸，保證新鮮熱辣。菜單上滿是令人垂涎的經典招牌菜，例如「蜜汁叉燒」，嚴選本地梅頭豬肉，塗上蜜汁燒製而成，肉質軟腍，甜而不膩。「筍尖蝦餃皇」皮薄餡靚，每口都能嚐到爽甜的蝦肉和清脆的筍尖；而「飛魚子燒賣」則在飽滿的豬肉餡上，鋪滿了粒粒分明的飛魚子，口感層次豐富。除了這些經典款式，菜單亦見巧思，如「蘋果叉燒酥」將酸甜的蘋果融入傳統叉燒酥，風味創新；「孜然羊肉春卷」則充滿惹味的香料氣息。無論是傳統還是新派點心，用料均十分上乘，誠意十足。

為配合不同食客的用餐習慣，凱悅軒點心放題設有多個優惠時段。早起的鳥兒可以選擇上午10時開始的「早鳥點心放題」，享受悠閒的早午餐時光。而中午時段的放題，則適合相約朋友同事，在午飯時間大快朵頤。

銷售日期： 2025年12月18日 15:00 至 2025年12月24日 23:59
用餐日期： 2025年12月19日 至 2026年2月28日

1. 【快閃優惠｜買二送二】早鳥點心放題

  • 時段： 上午10時至正午12時（星期一至日及公眾假期）

  • 價錢： HK$1,056/4位（平均HK$264/位）

  • 內容： 已包括四位用點心放題、茶芥及加一服務費。

2. 【低至8折】點心放題

  • 時段： 上午10時至正午12時（星期一至日）

  • 價錢： HK$380/位（兩位起）

  • 內容： 已包括點心放題、服務費及茶芥。

3. 【低至88折】點心放題

  • 時段： 中午12時30分至下午2時30分（星期一至日）

  • 價錢： HK$411起/位（兩位起）

  • 內容： 已包括點心放題、服務費及茶芥。

餐廳資料：

  • 地點： 香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒

  • 查詢： 3721 7788 / WhatsApp 6973 8725

重要條款：

  • 必須提早最少24小時前預訂。

  • 優惠只限堂食，不設外賣。

  • 如未有準時抵達，餐廳將取消訂座，不設退款。

  • 菜單內容或因季節及食材供應而有所更改，一切以餐廳當日供應為準。

  • 優惠不可與其他推廣、折扣或現金券同時使用。

  • 如有任何爭議，香港尖沙咀凱悅酒店保留最終決定權。

 

