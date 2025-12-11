聖誕到會2025｜10大星級酒店/貴價西餐抵食套餐推介！人均$165起歎火雞/龍蝦/威靈頓牛柳 早鳥85折優惠

聖誕將至，城中瀰漫著歡愉節慶氣氛，與摯愛親友共享佳餚是不可或缺的環節。本文為大家精選了10間有提供聖誕到會服務的餐廳，從酒店奢華節日套餐，到快餐店超值派對套餐，每間品牌都提供高品質、美味且便捷的聖誕餐飲，人均低至$165起即可品嚐火雞、龍蝦、威靈頓牛柳等節日美食，為您輕鬆打造一場難忘的派對，即睇下文了解2025年聖誕到會推介！

聖誕到會推介2025｜1. 九龍香格里拉 派對火雞套餐

聖誕到會推介2025｜九龍香格里拉派對火雞套餐（$1,788，適合6-8人享用）。

九龍香格里拉酒店今年聖誕推出「星級節日饕宴到會」服務，即使安在家中，也能與摯愛親朋暢享由酒店專業廚師團隊精心烹製的節日美饌。其中，「派對火雞套餐」作為其重點推介，不僅包含烤至金黃酥脆、肉汁豐盈的傳統火雞，更搭配多款精緻配菜，每一道都充滿節日氣息，完美結合星級酒店的尊貴體驗與溫馨家庭聚會的心意。

九龍香格里拉聖誕到會套餐

聖誕大餐｜2. PizzaExpress 烤肉拼盤配焗薯皮+麵包球

聖誕大餐｜PizzaExpress聖誕10人套餐（$1,998，可供10人享用）。

PizzaExpress今年以「Unwrap the Magic of Christmas」為主題，推出「聖誕10人套餐」，融合了英倫優雅與意式匠心，精選多款獨具節日特色的美饌，從開胃小食到豐盛主菜，每一道都承載著濃厚的節日色彩。主菜中的「意式烤肉拼盤」更是亮點，集結多款烤肉精華，確保每位賓客都能找到心頭好。

套餐包含「麵包球聖誕樹」，以可愛造型為派對增添趣味，另有「海鮮汁焗蝦」及「蘑菇松露沾醬」，豐富前菜選擇。此外，還包括「牛肉醬焗薯皮」和「焗麵包球」（配蒜蓉牛油、羅勒香草醬及朱古力榛子醬），搭配8款自選主菜及10款自選飲品或一支指定紅酒。

PizzaExpress聖誕到會套餐

聖誕派對美食｜3. Market Place 及 Oliver's The Delicatessen 烤雞/龍蝦/水牛雞翼

聖誕派對美食｜Market Place、Oliver's The Delicatessen 聖誕套餐（$2,528，可供12人享用）。

連鎖超市Market Place及Oliver’s The Delicatessen今個節日特別推出「12人份聖誕套餐」，匯聚環球節日經典美饌。這款套餐專為大型家庭或朋友聚會而設計，巧妙地融合了多國的烹飪精髓，如經典丹麥烤雞、美式水牛雞翼、紅酒燉牛尾及波士頓熟冷龍蝦等，每道菜餚都由專業團隊精心準備，帶來了節日團聚的溫馨氛圍，是為年末聚會增添歡樂氣氛的理想選擇。

Market Place 及 Oliver’s The Delicatessen聖誕到會套餐

價錢：$2,528起，可供12人享用。

預訂時段：即日起至12月26日。

預訂方式：可透過Market Place官網或親臨位於中環太子大廈的 Oliver’s The Delicatessen預訂。

4. KFC 豐盛派對套餐 經典炸雞盛宴 期間限定大阪燒炸雞薄餅

4. KFC 豐盛派對套餐 經典炸雞盛宴 期間限定大阪燒炸雞薄餅

KFC為慶祝普天同慶的聖誕佳節，推出「豐盛派對套餐」，專為16至20人的大型聚會設計，提供了KFC經典的家鄉雞、香辣脆雞、巴辣香雞翼等多種選擇，滿足不同口味的需求。除了炸雞，套餐還搭配了多款小食、飯品和飲品，確保您的派對餐桌豐富多彩。更可升級搭配期間限定的「大阪燒炸雞薄餅」或「朱古力榛子雲朵葡撻」，為傳統美味注入新意。

KFC聖誕到會套餐

價錢：$1,488起，供16-20人享用。

預訂期：12月17日或之前。

優惠：12月17日前預訂可享早鳥買一送一優惠。

預訂方式：透過KFC App或網頁訂購。

5. Food Channels Catering 環球聖誕派對盛宴 美國直送火雞/沙巴巨型虎蝦

Food Channels Catering聖誕火雞套餐（$6,788起，供15-20人享用）。

Food Channels Catering 今年以「儀式感之鬼」為靈感，隆重推出一系列驚艷又實惠的聖誕派對套餐，並由經驗豐富的廚師團隊匠心炮製。聖誕菜單焦點包括適合15-20人分享的美國直送煙燻火雞，嚴選10-12磅頂級美國火雞，以獨特手法慢燻後高溫烤焗鎖住肉汁，呈現粉嫩鮮嫩的口感，徹底顛覆傳統對火雞乾柴的印象。

此外，媲美龍蝦級數的沙巴巨型AAA級老虎蝦，肉質厚實彈牙，提供「開邊薯蓉焗」或「芝士焗飯」兩種食法。還有充滿歐洲聖誕市集風情的香草焗聖誕原隻大豬腿，深琥珀色的香脆外皮下是香氣濃郁、肉質細膩的火腿。除了西式盛宴，Food Channels Catering也貼心準備了多款精緻中菜，如「冬至中菜套餐」及「冬至聚寶盆菜」，將中西美食完美融合，滿足一家大小的口味需求。

Food Channels Catering聖誕到會套餐

價錢：$6,788起，供15-20人享用。

預訂期：即日起至2026年1月4日。

預訂方式：

◦ 聖誕派對套餐網址：>>按此<<

◦ 訂購熱線：2185 7373

6. 文華東方酒店 文華餅店 豪華節日美食/聖誕禮籃

文華餅店節日香烤火雞（$2,988，約7–8公斤）。

香港文華東方酒店的文華餅店呈獻琳瑯滿目的精緻美食，從節日禮籃、手工朱古力與節慶烤肉美點，為家中慶典增添一抹文華東方的雅致品味。酒店精心準備的節慶盛宴，包括節日香烤火雞（$2,988，約7–8公斤）、蜜汁火腿（$3,188，約7公斤）、、烤原塊肉眼牛排（$3,888元，約3公斤）、文華豪華聖誕禮籃（$5,688）等，為佳節饗宴添上矜貴滋味。凡於12月12日前選購指定節慶商品的賓客，即可尊享9折早鳥優惠。

文華餅店聖誕到會套餐

7. The Mira Hong Kong 聖誕火雞派對外賣禮盒 五星級酒店盛宴

The Mira 聖誕火雞派對外賣禮盒 （$2,288起，供8-10人享用）。

The Mira Hong Kong「聖誕火雞派對外賣禮盒」精選重量達5-6公斤的優質火雞，肉質豐腴，搭配傳統香草火雞餡料與酒店特製醬汁，完美重現經典的聖誕主菜，成為節日餐桌焦點。此外，到會套餐還包括烤時令蘆筍、招牌黑松露薯蓉、檸檬抱子甘藍帕瑪麵包屑等節慶美食，讓您免去繁瑣的烹飪準備，輕鬆與摯愛親友共享溫馨時光。

The Mira聖誕到會套餐

價錢：$2,288起，供8-10人享用。

預訂期：即日起至12月26日。

優惠：提前透過 Mira eShop 預定可享高達85折早鳥優惠。

預訂方式：透過Mira eShop網頁訂購。

8. 千両聖誕外賣 極上刺身/壽司/比利時朱古力蛋糕

千両特上聖誕派對盛（$1,687起，供3-4人享用）。

千両的「極上聖誕派對盛」及「特上聖誕派對盛」分別為5-6位及3-4位賓客精心設計，薈萃了極上刺身、壽司、炙燒壽司、海鮮沙律及日本直送比利時朱古力蛋糕。特別值得一提的是全新的「贅沢壽司聖誕盛」，以職人匠心演繹18款極致壽司，集結大吞拿魚腩、海膽、松葉蟹蟹膏、魚子醬、帶子等頂級食材，帶來味蕾上的奢華享受。

千両聖誕到會套餐

9. 東涌福朋喜來登酒店 美國Butterball火雞套餐 自家製煙燻三文魚

東涌福朋喜來登酒店美國Butterball火雞（$988起，供6-8人享用）。

香港東涌世茂及福朋喜來登酒店旗下「水岸」餐廳，推出精心策劃的家庭式聖誕到會盛宴。到會核心是美國 Butterball 火雞套餐，這款火雞以其鮮嫩多汁的肉質而聞名，是傳統聖誕餐桌上不可或缺的主角。套餐設計旨在提供完整的節日體驗，包含了火雞燒汁及蔓越莓醬，以及一系列經典的配菜，如英式香腸煙肉卷、綿密的薯蓉、胡桃南瓜配蜂蜜及杏仁，以及法邊豆配開心果及香橙。這些配菜不僅豐富了餐點的層次，也與火雞的風味完美搭配。

為了讓節日盛宴更添奢華，您還可以額外訂購餐廳自家製的煙燻三文魚，其獨特的煙燻香氣與細膩口感，將為聚餐帶來更上一層樓的享受。

東涌福朋喜來登酒店聖誕到會套餐

10. CulinArt 1862 法式高級派對到會 早鳥優惠85折

CulinArt 1862節慶到會套餐（$988起，供4-6人享用）。

CulinArt 1862 位於銅鑼灣，是一間匠心獨運的高級西餐廳，以其對食材的嚴格挑選、烹飪的創新與熱情而著稱。餐廳的節慶到會套餐設計靈活，提供4至6人、6至8人及8至10人等多種選擇，以滿足不同規模家庭聚會的需求。套餐中包含了多款餐廳的招牌菜式，例如口感醇厚、風味濃郁的「法式紅酒燉牛肉配薯蓉」，以及肉質鮮美、香氣四溢的「烤豬鞍」和「烤乾式熟成鴨胸」。

對於聖誕節的傳統，餐廳還特別推出「6至8人烤原隻火雞套餐」，火雞內釀滿栗子餡料，搭配薯蓉、炒時蔬及傳統醬汁，濃厚的節日氣氛油然而生。若想進一步提升派對的奢華感，更可升級加配份量十足的「Ranger Rally 斧頭牛排」，為您的餐桌增添尊貴氣派。

CulinArt 1862聖誕到會套餐