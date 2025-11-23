聖誕大餐推介2025｜低至$358位起歎中環法國菜「四大名雞」！星級海景扒房/法式Bistro/精緻甜點任揀

聖誕大餐推介2025｜聖誕將至，又是時候預訂一場難忘盛宴！以下精挑細選城中最頂級的聖誕大餐，不論是浪漫約會或溫馨家聚，都能找到極致之選。當中，傳承三百年英倫經典的Fortnum & Mason 181，以肉質嫩滑的招牌Kelly Bronze火雞，獻上傳統節日靈魂；而LALA則憑藉其神級本地黃油烤雞，在法式Bistro的溫馨氛圍中，重新定義烤雞的美味標準；而麗晶酒店則在維港醉人景色前，以豐盛的節日菜單譜寫璀璨的感官盛宴。無論是尋求法式優雅、意式風情，還是亞洲創新，這份指南都能助您找到最完美的節慶餐飲選擇，共度難忘冬日。

聖誕大餐2025十大推介 扒房/米芝蓮餐廳/法國菜

1. Fortnum & Mason 181 傳承三百年英倫聖誕經典

Fortnum & Mason 的聖誕饗宴，是對英倫風味的現代頌歌。招牌主菜「Kelly Bronze 火雞」（HK$368）便是最佳證明，火雞來自愛爾蘭凱利農場（Kelly Farms），經細心飼養，油脂與紋理均達至雙倍豐腴。廚師團隊以低溫慢煮方式處理火雞胸與腿部，確保肉質極致嫩滑，佐以楓糖焗小椰菜、格魯耶爾芝士焗椰菜花及牛脂焗薯，層次豐富細膩，完美呈現聖誕餐桌的靈魂。

另一亮點是「歐洲藍龍蝦、雅枝竹及天使麵」（HK$988 兩位用），在桌邊即席烹調，以白蘭地進行點燃（flambé），儀式感十足，讓龍蝦的鮮嫩與自家製意粉的彈韌在火焰中完美結合。而對於追求傳統風味的食客，選用草飼紐西蘭紅鹿製成的「鹿肉薄片」，則是重現中世紀盛宴的輕盈選擇。

今年，181餐廳更與香港知名茶藝雞尾酒吧 Tell Camellia 攜手，將品牌三百年的製茶底蘊拓展至調酒領域。雙方聯手推出四款限定雞尾酒，以 Fortnum's 的茶葉為基底，專為搭配節日下午茶及茶餐設計。例如，「Tea Time」雞尾酒融合皇室紀念茶、紅莓與蜂蜜，宛如一杯「早餐馬丁尼」，與經典下午茶的甜點相得益彰；而「Lapsang South」則以正山小種的煙燻風味配搭烤菠蘿的果香，為鹹點下午茶帶來味覺的完美平衡。這場「茶酒交融」的實驗，為經典的英式餐飲體驗，昇華出多重感官享受。

Fortnum & Mason 181 餐廳

節慶單點菜單：11月28日起供應

節慶套餐：$588/位起

聖誕限定雞尾酒：$138/杯起

聖誕老人說故事活動：每位$500

地址： 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 MUSEA地下022號舖

2. Beefbar 米芝蓮星級牛肉盛宴

炭火烤盤上呈現完美的肉扒，旁邊伴有精緻的牛柳他他，展現了肉質的鮮嫩與多樣的烹調手法。

Beefbar 將其對牛肉的極致追求，融入整個十二月的節慶菜單。餐廳以一場橫跨多國的頂級牛肉巡禮，為賓客帶來溫馨而奢華的用餐體驗。全月供應的五道菜節慶晚宴，包括燴煮美國特級牛短肋、USDA Prime法式黑安格斯牛腹襠肉及近江和牛等招牌菜式，展現了餐廳的料理實力。

平安夜與聖誕節的六道菜限定饗宴，則將奢華感推向高峰。由魚子醬白松露牛柳他他拉開序幕，接著是清爽的檸汁醃生池魚片，以及充滿節日風味的栗子意大利雲吞配龍蝦及洋薊泡沫，主菜則迎來頂級韓牛，每一口都是極致享受。

Beefbar Hong Kong

五道菜節慶晚宴：HK$1,380/位 (整個12月，12月24、25及31日除外)

平安夜及聖誕節六道菜聖誕饗宴：HK$1,680/位 (12月24及25日)

平安夜及聖誕節五道菜早午餐：HK$880/位 (12月25至27日)

六道菜新年前夕餐單：HK$1,980/位 (12月31日)

地址： 中環雪廠街16號Club Lusitano2樓

3. LALA 法國菜神級烤雞

LALA 聯同米芝蓮星級主廚 Franckelie Laloum 及聯合創辦人 Michael Larkin，將其標誌性的現代法式風格注入十二月的節慶餐飲。在這裡，法式料理不再是高不可攀的距離感，而是輕盈、細緻，層次豐富且充滿溫馨的節日風味。餐廳將於整個十二月提供節慶午餐，並特別於聖誕節、節禮日及元旦加開早午餐場次。從柑橘醃油甘魚、煙燻鱒魚配滑蛋等前菜，到招牌本地黃油烤雞、炭燒多寶魚或奢華牛柳配鴨肝與黑松露的主菜，最後以自家製法式糕點完美收尾。

平安夜與聖誕夜的兩晚限定晚餐，則展現主廚 Franckelie 精緻細膩的高級料理精髓。以法國 Cadoret 生蠔、法國黑松露、煙燻鱒魚與魚子醬配馬鈴薯餅、藍龍蝦濃湯、香煎鴨肝展開。壓軸是 LALA 招牌本地黃油烤雞配新潟越光米香飯，最後以清爽柑橘甜點畫上句號。

LALA

節慶午餐 （ HK$358 / 位 ）： 12月全月供應

（ / ）： 12月全月供應 節慶早午餐 （ HK$528 / 位 ）：週末、12月24日、25日及1月1日供應

（ / ）：週末、12月24日、25日及1月1日供應 平安夜及聖誕節晚餐 （ HK$1,488 / 位 ）：12月24日及25日供應

（ / ）：12月24日及25日供應 地址：中環擺花街29號地舖

電話：2506 0990

WhatsApp：5200 3915

4. The Steak House 海景扒房肉食聖誕

The Steak House於聖誕佳節呈獻肉食盛宴。

坐擁壯麗維多利亞港景致的香港麗晶酒店，在聖誕期間化身光影交織的璀璨國度。酒店內榮獲米芝蓮指南推薦及「全球101間最佳牛扒餐廳」殊榮的The Steak House，由主廚 Amine Errkhis 執掌，以世界上最優質的牛肉及海鮮，為肉食愛好者呈獻一場奢華的節日盛宴。

聖誕節當天，賓客可以盡情品鑑頂級的美國農業部（USDA）認證Super Prime級牛扒，搭配選擇豐富的沙律吧，以及餐廳為節日特別精選的葡萄酒，讓每一口都充滿了濃厚的慶祝氛圍。隨著新年的臨近，除夕夜餐廳將呈獻更奢華的選擇，包括風味獨特的澳洲Mayura Farm M9+和牛，以及肉味香濃的韓國Hanwoo 1++肉眼扒。伴隨著香檳的氣泡，為豐盛的2025年畫上句點。

The Steak House

聖誕節午餐 HK$1,788，12月25日及26日供應

聖誕節晚餐 HK$2,688，12月24日及25日供應

除夕夜晚餐 HK$3,088，12月31日供應

地址：尖沙咀梳士巴利道18號麗晶酒店

5. Jean-Pierre 氣氛一流法式狂歡

Jean-Pierre 的節日餐桌，充滿豐盛而歡樂的巴黎氣氛。

位於中環必列者士街的法式小酒館 Jean-Pierre，在12月24至26日期間將推出「每日聖誕精選」(Black Board Christmas Specials)，呈獻一系列適合分享的經典法式節日菜式。由簡單就是美味的「法國赫夫生蠔3號」配法式紅醋醬（HK$408），到以低溫慢焗的「法國卡奧爾鴨肝凍」（HK$258），配上紅波特酒啫喱及布里歐多士，每一口都是傳統風味的極致展現。

偏好濃郁肉香的，則不能錯過重達一公斤的「鑊煎斧頭扒」（HK$1,588），選用 USDA Prime 級別的帶骨肉眼，絕對是奢華的滿足。壓軸甜品是充滿戲劇性的「火焰雪山」，將雲呢拿雪糕與小紅莓雪葩包裹在焦糖海綿蛋糕中，鋪上蛋白霜後在席前淋上 Grand Marnier 橙酒點燃，場面壯觀。

Jean-Pierre

每日聖誕精選 (Black Board Christmas Specials)：12月24至26日供應，每位最低消費 $1,200

地址： 香港中環必列者士街9號

6. Mosu Hong Kong 節慶限定韓膳詩意

Mosu 韓式牛肉磨菇撻香氣撲鼻。

主廚 Bruno Jeong 將其細膩的料理哲學，注入聖誕及新年的限定菜單中。前菜「韓國海藻粥」，選用頂級韓國海藻慢煮出細膩鮮美的層次，配上水煮生蠔及自家醃製韓牛，溫暖窩心。另一道「韓式牛肉磨菇撻」，則重新演繹傳統風味，金黃酥皮內，是韓式醬油醃製的舞茸與洋菇，佐以絲滑鵝肝及冬日黑松露薄片，口感馥郁。

甜點「豆蔻紅茶雪糕配紅豆湯」更是優雅的中西交融之作，香氣馥郁的雪糕在溫熱綿密的紅豆湯中緩緩融化，冷暖和諧。無論是聖誕的六道菜午餐，或是更豐盛的八道菜晚餐，都將帶領賓客進入一場充滿詩意的當代韓膳之旅。

Mosu Hong Kong

7. Arcane 米芝蓮星級味覺享受

香煎螯蝦與雅枝竹花蕊、海鮮蛋黃醬及金柚的組合，清新與鮮味完美交織。

米芝蓮星級餐廳 Arcane 於聖誕及除夕期間，呈獻佳節限定盛宴，以頂尖時令食材與精湛廚藝，為賓客帶來簡約而豐盛的滋味享受。餐廳於12月24日至26日推出限定聖誕午市及嚐味餐單，並於除夕夜設有特別餐單，以一貫的頂尖餐飲水準，為賓客締造溫馨而難忘的節慶回憶。

嚐味餐單由「鱘魚魚籽醬伴水煮南極鱈魚」的奢華組合揭開序幕，魚子醬的鹹鮮醇厚，完美襯托出南極鱈魚的細緻口感。隨後的「香煎螯蝦」，則巧妙地將海鮮的鮮甜與金柚的清新柑橘香融合。主菜「慢煮和牛肋排」，肉質柔嫩，搭配煙燻培根、栗子及香煎粟米餅，再淋上黑胡椒醬，滋味深邃誘人。最後，以清新的「小柑橘葉慕絲」及三款精緻小甜點作結，為這場星級盛宴寫下優雅的甜蜜句點。

Arcane

聖誕午市套餐：HK$1,288/位（12月24至26日）

聖誕嚐味餐單：HK$1,688/位（12月24至25日全日及26日午市）

除夕餐單：$1,688/位（12月31日）

地址： 中環安蘭街18號3樓

8. NOIR Modern Bistro 融匯法日風味

NOIR Modern Bistro 的節日餐飲，以現代手法為經典注入新意。

NOIR 主廚以法式小酒館的菜式為基礎，巧妙地融合亞洲當代風味，為傳統節日美食帶來充滿匠心的嶄新角度。限定的節日盛宴由一道「鵝肝凍」展開，絲滑的鵝肝配上自家製的小紅莓酸甜醬及香脆麵包粒，口感與味道層次豐富；緊接著是招牌的「紫蘇番茄」，鮮甜的番茄在紫蘇高湯與龍蒿的清香襯托下，帶來一陣清新風味。而「蝦味噌南瓜」則將經慢煮發酵的南瓜與蝦膏味噌結合，交織出日式鮮味與法式濃湯的溫潤感。

熱食部分延續溫暖主題，如「松露千層薯批」、「味噌蒜香牛油焗法國田螺」，將法式奢華與日式滋味完美融合。主菜「鑊仔野菌短意粉」以西班牙菜為靈感，充滿森林氣息；「加拿大豬架」則以特別手法烹調，鎖住鮮嫩肉汁，配上南瓜蓉及蘋果白蘭地醬，為味蕾增添一抹果園的甜意。最後，以經典的「聖誕木頭蛋糕」作結，為冬日饗宴畫上甜美溫馨的句號。

NOIR Modern Bistro

節日限定餐單供應日期：12月24日至12月31日

二人8道菜套餐：$880起 (附送兩杯有氣酒或無酒精葡萄酒)

四人11道菜套餐：$1,680起 (附送四杯有氣酒)

地址： 香港銅鑼灣誠品書店9樓903號鋪

9. La Petite Maison 南法海鮮盛宴

豪華海鮮拼盤匯聚新鮮生蠔、海螯蝦及皇帝蟹等，是分享的極致滋味。

位於中環的 La Petite Maison (LPM) 今個十二月化身法式節日地標，將法國蔚藍海岸的悠然格調融入聖誕慶典。餐廳以時令食材，呈獻精緻的節日午市套餐、豐盛的聖誕共享餐單，以及多款節日限定單點菜式。菜單以海洋與森林的珍饈為靈感，從匯聚生蠔、海螯蝦的豪華海鮮拼盤，到香氣四溢的意式黑醋煎鵝肝，以及西式牛柳配鵝肝，每道菜均細膩呈現普羅旺斯的質樸風味。不論是午間小聚，還是溫馨的聖誕晚宴，LPM 都以其經典法式優雅，為您與摯愛締造難忘的冬日團聚時刻。

La Petite Maison

節日午餐：12月全月供應 (兩道菜 $398/位；三道菜 $498/位)

聖誕共享餐單：12月全月供應 (八位或以上適用，$1,488/位)

地址： 香港中環士丹利街23至29號 H Queen's

10. Emmer Pizzeria 節慶皇冠薄餅

Emmer Pizzeria推出數款期間限定聖誕美食。

Emmer Pizzeria 在這個溫馨佳節，將其獨有的「Emmer 風」聖誕滋味帶到香港。品牌以擁有超過19,000年歷史的 Emmer 古穀（二粒小麥）製作薄餅餅底而聞名，這種古老小麥風味濃郁、營養豐富，憑其天然低麩質特性而深受推崇。Emmer 主廚 Karla Mendoza 及其團隊堅持每日於店內現磨麵粉，保留穀物的天然油脂與香氣，並以特製烤爐烘焗，確保每一塊薄餅都達到酥脆輕盈的理想口感。

今年冬季，Emmer 推出數款期間限定的聖誕美食，節慶皇冠薄餅（HK$188）鋪上無硝酸鹽辣肉腸、焦烤車厘茄、陳年巴馬臣芝士及 D.O.P. 認證 Caciocavallo 芝士，再綴以一圈清脆的羽衣甘藍，猶如聖誕花環般華麗。流心水牛芝士配小椰菜（HK$138）則是經典節日沙律的變奏，酸甜交織。聖誕美食將於11月25日起在中環置地廣場及金鐘太古廣場分店同步供應。

Emmer Pizzeria