連鎖快餐長者優惠！樂悠咭專享$5折扣 聖誕新年全日適用

飲食
更新時間：15:48 2025-12-24 HKT
發佈時間：15:48 2025-12-24 HKT

以日式牛肉飯風靡全港的連鎖快餐店吉野家，一向是不少港人解決三餐的「醫肚」之選。踏入普天同慶的聖誕佳節，吉野家特別為一眾銀髮族帶來聖誕驚喜，推出長者限定的快閃優惠，讓大家在佳節期間，能以更實惠的價錢，品嚐暖心又暖胃的日式料理，與摯愛親朋共享溫馨時光。

吉野家長者快閃優惠 憑樂悠咭滿$40即減$5

由即日起至2026年1月1日，吉野家推出長者專享$5折扣優惠。

由即日起至2026年1月1日，長者們只需在全線香港吉野家分店，凡惠顧滿$40或以上，並在付款時出示有效的樂悠咭，即可享受$5的折扣優惠。此項優惠最吸引人之處，在於全日任何時段均適用，無論是想吃一頓豐富的早餐、午餐、下午茶，還是作為晚餐，甚至外賣回家慢慢品嚐，都能享受到這份貼心折扣。對於追求性價比的長者來說，這個優惠無疑是聖誕期間的「慳錢」好幫手，讓大家在消費意欲高漲的節日裡，也能精明地大飽口福。

提到吉野家，相信大家腦海中第一時間浮現的，必定是那碗熱氣騰騰、醬汁香濃的招牌「和風牛肉丼」。除了經典牛肉飯，吉野家的「野菜煎雞丼」同樣大受歡迎，香脆的雞皮，配上嫩滑多汁的雞肉，佐以新鮮爽脆的蔬菜，口感層次豐富。此外，店內亦提供烏冬、拉麵、火鍋等多款選擇，襯著有折扣優惠，老友記大可嘗試不同口味。

吉野家長者快閃優惠

  • 優惠內容： 憑有效樂悠咭，於全線香港吉野家惠顧滿$40，即享$5折扣。

  • 優惠日期： 即日起至2026年1月1日。

  • 適用時段： 全日適用。

  • 適用分店： 全線香港吉野家分店。

  • 適用範圍： 堂食及外賣。

條款及細則：

  • 優惠須受有關條款及細則約束。

  • 圖片只供參考，食品供應以各分店實際情況為準。

  • 如有任何爭議，吉野家保留最終決定權。

 

2大連鎖快餐優惠 大家樂/一粥麵

1. 大家樂：「天天超值選」午市優惠

大家樂推出「天天超值選」午市優惠，顧客可以低至$37的優惠價購買到兩款經典中式飯，包括特價$37的珍珠帶子福建炒飯及$39的福建炒飯。福建炒飯的魅力在於獨特的「濕炒」風格，底層是粒粒分明的乾爽黃金蛋炒飯，再淋上有雞粒、冬菇、甘筍粒等配料的濃郁芡汁，毫不馬虎。而最讓人驚喜的是加入了晶瑩飽滿的珍珠帶子，鮮甜彈牙，讓人越食越滿足。

2. 一粥麵︰炸子雞外賣限時$38

連鎖快餐店一粥麵向來以其穩定品質及實惠價格，成為不少家庭及上班族解決正餐的熱門之選。近日，一粥麵再度推出限時外賣驚喜優惠，即日起至2026年1月5日，顧客可以$38的超值價（原價$58）購買原隻免斬炸子雞，每日下午4時至6時供應。這款炸子雞是港式經典菜餚，外皮金黃酥脆，內裡雞肉保持鮮嫩多汁，口感極佳。 優惠只限外賣自取，適合在節日聚會中為餐桌增添豐盛氣氛。

 

資料來源︰香港吉野家大家樂一粥麵

 

 

 

