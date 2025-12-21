連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦

最近，稻香再度推出超值的「早D開飯」晚市優惠，於指定時段提供兩款性價比極高的套餐，其中「早鳥價」二人套餐僅售$138，包括一款主菜、精選小菜及燉湯的豐富晚餐，性價比極高，適合想以親民價錢享用優質晚餐的顧客。

稻香超值晚市套餐 海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯$138

稻香晚市優惠每日供應

即日起，只要於星期一至五下午5時至7時，或星期六日及假期下午5時至6時30分，到訪稻香集團旗下稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港及壹號漁船，即可享用全新「早D開飯」晚市優惠。

這次推廣分為「早鳥價」和「豐盛價」兩個價位，以滿足不同顧客的需求。「早鳥價」只需$138，即可在四款指定大廚主菜中任選一款，並配上一款自選小菜、兩盅滋潤螺頭燉湯及兩碗絲苗白飯（或可選一煲鹽油煲仔飯）。而「豐盛價」則為$268，可選兩款主菜、兩款小菜，並獲四盅燉湯及四碗白飯（或兩煲煲仔飯），份量加倍，適合多人分享。

加$28起轉龍蝦/白灼蝦

四款大廚主菜各具風味，從傳統蒸魚到惹味煲仔菜式，應有盡有。欖豉醬蒸金虎斑以傳統欖豉醬清蒸鮮魚，肉質嫩滑鮮甜，豉汁鹹香惹味；鮮鮑魚小炒皇將爽口彈牙的鮮鮑魚，配以多種蔬菜猛火快炒，鑊氣十足，口感豐富；啫啫花膠地雞煲則以高溫砂鍋炮製，花膠爽滑，雞肉嫩口，醬汁濃郁，是冬日暖身的最佳選擇。

此外，顧客亦可以$28起，升級主菜，選項包括豉味蒸金錢鱔、白灼海蝦、鮮鮑魚啫雞煲及上湯波士頓龍蝦，讓菜式更添奢華。

稻香「早D開飯」晚市優惠

供應時間：星期一至五 5pm-7pm；星期六、日及假期 5pm-6:30pm

適用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、壹號漁船

備註：優惠只限堂食，不設外賣。另收茗茶及加一服務費。

2大酒樓晚市優惠 利東/半島漁港

1. 利東集團 $1乳豬/燒鵝/蔥花雞

利東集團旗下多間酒樓推出晚市限定$1燒味優惠。顧客於星期一至星期日晚市堂食期間，只需支付$1，便可選購多種燒味及海鮮菜餚，包括乳豬、燒鵝、白灼海生蝦及紅蔥頭蔥花雞等。

2. 半島漁港 $1燒鵝/乳豬/文昌雞

半島漁港亦推出限時堂食優惠。由即日起，每逢星期一至五晚市時段，顧客只要選擇堂食，即可以＄1優惠價加配一款至尊燒鵝、極品BB乳豬或海南文昌雞。此優惠適用於所有晚市堂食客人，並可與現有晚餐套餐一併使用。

資料來源：稻香集團、利東集團 Lei Tung Cuisine、半島漁港 / 阿翁火鍋館