Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦

飲食
更新時間：11:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-21 HKT

最近，稻香再度推出超值的「早D開飯」晚市優惠，於指定時段提供兩款性價比極高的套餐，其中「早鳥價」二人套餐僅售$138，包括一款主菜、精選小菜及燉湯的豐富晚餐，性價比極高，適合想以親民價錢享用優質晚餐的顧客。

稻香超值晚市套餐 海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯$138

稻香超值晚市套餐 海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯$138
稻香超值晚市套餐 海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯$138

稻香晚市優惠每日供應

即日起，只要於星期一至五下午5時至7時，或星期六日及假期下午5時至6時30分，到訪稻香集團旗下稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港及壹號漁船，即可享用全新「早D開飯」晚市優惠。

這次推廣分為「早鳥價」和「豐盛價」兩個價位，以滿足不同顧客的需求。「早鳥價」只需$138，即可在四款指定大廚主菜中任選一款，並配上一款自選小菜、兩盅滋潤螺頭燉湯及兩碗絲苗白飯（或可選一煲鹽油煲仔飯）。而「豐盛價」則為$268，可選兩款主菜、兩款小菜，並獲四盅燉湯及四碗白飯（或兩煲煲仔飯），份量加倍，適合多人分享。

加$28起轉龍蝦/白灼蝦

四款大廚主菜各具風味，從傳統蒸魚到惹味煲仔菜式，應有盡有。欖豉醬蒸金虎斑以傳統欖豉醬清蒸鮮魚，肉質嫩滑鮮甜，豉汁鹹香惹味；鮮鮑魚小炒皇將爽口彈牙的鮮鮑魚，配以多種蔬菜猛火快炒，鑊氣十足，口感豐富；啫啫花膠地雞煲則以高溫砂鍋炮製，花膠爽滑，雞肉嫩口，醬汁濃郁，是冬日暖身的最佳選擇。

此外，顧客亦可以$28起，升級主菜，選項包括豉味蒸金錢鱔、白灼海蝦、鮮鮑魚啫雞煲及上湯波士頓龍蝦，讓菜式更添奢華。

稻香「早D開飯」晚市優惠

  • 供應時間：星期一至五 5pm-7pm；星期六、日及假期 5pm-6:30pm
  • 適用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、壹號漁船
  • 備註：優惠只限堂食，不設外賣。另收茗茶及加一服務費。

 

2大酒樓晚市優惠 利東/半島漁港

1. 利東集團 $1乳豬/燒鵝/蔥花雞

利東集團旗下多間酒樓推出晚市限定$1燒味優惠。顧客於星期一至星期日晚市堂食期間，只需支付$1，便可選購多種燒味及海鮮菜餚，包括乳豬、燒鵝、白灼海生蝦及紅蔥頭蔥花雞等。

2. 半島漁港 $1燒鵝/乳豬/文昌雞

半島漁港亦推出限時堂食優惠。由即日起，每逢星期一至五晚市時段，顧客只要選擇堂食，即可以＄1優惠價加配一款至尊燒鵝、極品BB乳豬或海南文昌雞。此優惠適用於所有晚市堂食客人，並可與現有晚餐套餐一併使用。

 

資料來源：稻香集團利東集團 Lei Tung Cuisine半島漁港 / 阿翁火鍋館

 

同場加映：連鎖中菜館晚市優惠！客家煲仔菜$58起 雲吞花膠雞/香菇豬骨/臘味煲仔飯 星期一至日供應

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
16小時前
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
18小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
19小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
15小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
6小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
7小時前
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
3小時前