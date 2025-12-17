連鎖中菜館晚市優惠！客家煲仔菜$58起 雲吞花膠雞/香菇豬骨/臘味煲仔飯 星期一至日供應

稻香集團旗下的「客家好棧」與「客館」一直以地道客家菜聞名，深受香港食客喜愛，經常成為家庭聚餐及朋友聚會的熱門選擇。由即日起推出的「客家嚐」晚市小菜優惠，以超值價格呈獻多款冬日暖胃經典，其中地道煲仔菜及煲仔飯僅需$58起，即可品嚐雲吞花膠雞、香菇豬骨、脆鱔等惹味之選，絕對是寒冷天氣中的美食首選。

稻香旗下客家好棧、客館晚市優惠 客家煲仔菜$58起

特價雲吞花膠雞/香菇豬骨/煲仔飯 星期一至日供應

「客家好棧」及「客館」由即日起推出「客家嚐」晚市小菜優惠，帶來多款適合冬日品嚐的暖胃菜式。天氣轉涼，最適合品嚐熱氣騰騰的煲仔菜，此次優惠包含多款經典的客家風味煲仔料理，如雲吞花膠雞煲、香菇無骨豬骨煲、客家三寶蘿蔔煲等，低至$78即可品嚐。

除了各式煲仔菜，香港人鍾愛的煲仔飯，也是「客家嚐」晚市小菜優惠的亮點之一。兩款惹味煲仔飯均以$58發售，其中，「臘三寶煲仔飯」選用優質臘味，包括臘腸、膶腸等，其獨特的油香在烹煮過程中緩緩滲入米飯，使得每一粒米飯都吸飽了臘味的精華；而「脆鱔煲仔飯」則帶來創新的味覺衝擊，將香脆的黃鱔與軟糯米飯巧妙結合，鱔肉鮮美，口感層次豐富，為傳統煲仔飯注入新意，絕對值得一試。

稻香客家好棧、客館晚市優惠

供應日期：即日起至2026年3月1日（12月19－21日、2月13－23日暫停供應）

適用時間：星期一至日 5pm-9pm

適用分店（客家好棧）：深水埗、油塘大本營、佐敦店

適用分店（客館）：黃大仙、牛頭角、荃灣綠楊坊、將軍澳新都城店

備註：優惠只限堂食，不設外賣及攜走。

2大酒樓晚市小菜 海港/利東

1. 海港$168晚市孖寶

海港飲食集團推出限時晚市優惠活動，只需$168即可同時品嚐兩款招牌菜餚，分別為啫啫薑蔥焗火箭魷以及半隻脆皮醬燒雞，火箭魷以傳統啫啫手法製作，先炸香薑蔥，再加入新鮮魷魚放入熱砂煲中，用大火迅速焗煮，從而保留食材原汁原味。

2. 利東集團燒味/海鮮$1

利東集團旗下多間酒樓提供晚市優惠，堂食顧客只需額外加付$1，便可選購各種經典燒味及海鮮菜式，其中包括乳豬整體、燒鵝、白灼海生蝦，以及紅蔥頭蔥花雞等熱門菜餚。

資料來源：客家好棧．客館、海港飲食集團、利東集團 Lei Tung Cuisine