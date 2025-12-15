連鎖快餐店聖誕節快閃優惠！一連三日全日8折 全線分店都有得減

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

臨近聖誕節，許多人忙於選購禮物和享用節日美食。大快活抓住節日氛圍，推出快閃優惠，一連三日APP會員透過手機點餐即可享全單8折，這次折扣涵蓋大部分餐點，讓顧客能以更低價格品嚐熟悉的港式風味，即睇下文了解優惠詳情。

大快活全日8折優惠 一連三日+全線分店適用

大快活一連三日8折 必試鹹魚醬肉餅煲仔飯

即日起至12月17日，大快活APP會員只要透過手機點餐，即可享有全單8折優惠，這次聖誕快閃活動，更適用於全線分店及任何時段，無論選擇早餐、午餐或晚餐，都能以更實惠價格享用，適合上班族午餐、家庭晚餐或朋友聚會。

除了全單8折快閃，大快活秋冬限定菜式「阿活煲神煲仔飯」同樣值得關注。其中臘味片鹹魚醬肉餅煲仔飯選用大澳益昌秘傳手拆鹹魚醬，搭配傳統臘味片及香嫩肉餅，每粒米飯都充分吸收濃郁鹹魚油香，鍋底更形成誘人飯焦，帶來層次豐富的經典港式滋味。

大快活聖誕快閃8折優惠

  • 活動日期：即日起至2025年12月17日（三）
  • 適用時段：全日任何時段
  • 適用分店：全線大快活
  • 備註：優惠不適用於零售產品、千層花型蛋撻、茶市阿活爆抵價、$99晚市小菜二人餐、盆菜及派對美食。

 

2大快餐店優惠 大家樂/美心MX

1. 大家樂 晚市3款小菜$99

大家樂即日起推出「家嚐快餸自由選」活動，於晚市時段，顧客可以99元優惠價格選購三款經典家常小炒，所有菜式均即場製作，確保新鮮熱辣上桌。菜式選擇豐富多樣，包括豉蒜椰菜花炒雞球、蠔皇牛肉炒菜心苗、福建蒸水蛋、咕嚕肉、栗米魚柳等多款選項，鑊氣十足的小菜將每晚輪換推出。

2. 美心MX 午市雙餸飯$39起

美心MX現推出午市雙餸飯套餐，每份價格由$39元，包括指定飲品。菜式每日新鮮輪流推出，確保用餐選擇多元豐富，顧客亦可按喜好，額外加$6配香滑叉燒，或以$10追加鮮嫩燒雞髀。

 

資料來源：大快活 Fairwood大家樂 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)

 

同場加映：美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點

