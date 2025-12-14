荃灣新派酒樓早茶破底價！$10.8起歎蝦餃/燒賣/盅頭飯 粥+點心三寶$35.8

到酒樓歎「一盅兩件」一向都是港人的最愛之一。近日，位於荃灣兆和街的朝日館推出一系列早茶點心優惠，$10.8起的超抵價即可享用多款人氣點心，如蝦餃、燒賣、盅頭飯等，另設早晨三寶優惠，$35.8可自選三款經典粥品和小吃，絕對是追求性價比的首選。

$35.8歎點心三寶 自選靚粥+小吃

對於熱愛港式早茶的顧客而言，荃灣朝日館的優惠絕對不容錯過。是次早茶優惠以「醒星滿粥三寶」為主角，價格僅$35.8，即可自由挑選三項經典粥品和小吃，如皮蛋鹹骨粥、豉油皇炒麵，蜜汁叉燒包、山竹牛肉球、潮州蒸粉果等，於早上9時至11時30分供應。

此外，酒樓的「早茶優惠點心」更是琳瑯滿目，優惠逢星期一至六早上7時至11時30分；及星期日及及眾假期早上7時至10時供應，$10.8起即可品嚐近40款點心，無論是經典的鮮蝦餃、燒賣、鳳爪排骨飯，還是富有地方特色的順德鯪魚球、南翔小籠包等，皆是即點即蒸，保證新鮮熱辣。

朝日館火鍋・小菜

地址：荃灣兆和街4號周氏大廈1樓

電話：2688 2360

營業時間：星期一至日 7am-4pm；6pm-1am

2大酒樓特價點心 黃埔逸逸居/海港

1. 黃埔逸逸居指定點心$13

黃埔逸逸居最近推出一系列優惠活動，從早餐時段的低價點心到中午的額外加購項目，都成功聚集了不少愛好美食的顧客。其中，最引人注目的便是上午9時30分以前，所有指定點心以每份$13優惠價供應。另外，堂食客人可享用$30.8的特價，加購半斤叉燒或燒腩仔。

2. 海港點心孖寶$34.8

海港餐廳新近推出「醒晨新孖寶」，從早上7時至11時每日供應，$34.8便可自選兩款招牌點心，包括上海小籠包、鮮蝦粉粿、皮蛋瘦肉粥以及蜜汁叉燒腸等多樣選擇。

