連鎖酒樓晚市再出擊！$18起歎羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵 全線分店5:30pm起供應

天氣轉涼，正是圍爐食暖笠笠粵菜的好時節。利東飲食集團旗下利東軒、利榮軒、港灣宴會廳及利龍軒於近日推出晚市「五選一」震撼優惠，只需選購一款正價小菜，即可以低至$18的價錢品嚐古法羊腩煲、開邊龍蝦伊麵、燒鵝皇等美食，絕對是近期最不容錯過的酒樓優惠！

利東晚市小菜優惠 羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵$18起

利東晚市小菜優惠 羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵$18起

利東酒樓小菜$18起 晚市5:30pm起供應

即日起，只要於晚上5時30分後入座利東軒、利榮軒、港灣宴會廳或利龍軒分店，並惠顧正價小菜一款，即可以低至$18的價錢享用「利東晚市優惠五選一」，包括利東燒鵝皇、古法羊腩煲、清蒸沙巴龍躉、蔥油雞及開邊美國龍蝦。

其中，利東燒鵝皇選用優質鵝隻，沿用傳統烤製法，鵝皮烤至金紅透亮，鵝肉嫩滑多汁；美國龍蝦厚實彈牙，蒜蓉蒸香撲鼻，底層金黃伊麵充分吸收龍蝦汁及蒜香，每一口都充滿海洋鮮味；羊腩煲以多款材料及秘製醬汁慢火炆煮，羊腩酥軟入味而不膻，配馬蹄、支竹、冬筍吸滿濃郁湯汁，一口咬下暖意直達胃部。

利東集團晚市五選一優惠詳情

適用門市：利東軒、利榮軒、港灣宴會廳、利龍軒（全線分店）

優惠時段：晚市時段（5:30pm後）

享用條件：每枱惠顧一款正價小菜，即可任選以上一款優惠菜。

重要條款：每枱只限選一款優惠菜；不可與其他優惠同時使用；數量有限售完即止；另收加一服務費。

2大酒樓優惠 海港/稻香

1. 海港$168孖寶 啫啫火箭魷＋脆皮雞

海港飲食集團最新晚市優惠，只需$168，即可同時品嚐招牌啫啫薑蔥焗火箭魷及半隻脆皮醬燒雞。火箭魷採用傳統啫啫做法，連同爆香薑蔥放入滾燙砂煲內猛火焗製，瞬間鎖住鮮味，魷魚爽彈入味，香氣撲鼻，帶來強烈鑊氣與多重口感層次。

2. 稻香「早D開飯」$138海鮮/燒味拼小菜

稻香集團再度推出「早D開飯」晚市限定優惠。顧客於下午5時至6時30分入座，即可以低至$138享用四道菜套餐，包括精選主菜、一款小菜、燉湯及主食。主菜提供多款人氣海鮮或燒味選擇，讓食客在早段時段以超值價錢享受到豐富又滿足的晚餐體驗。

資料來源：利東集團 Lei Tung Cuisine、海港飲食集團、稻香集團

同場加映：連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲