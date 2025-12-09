Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

$66/位起歎點心片皮鴨放題！120分鐘任食30+款粵式點心 入座送鮑魚灌湯餃

飲食
利東酒家作為香港知名粵菜品牌，以新鮮食材和精湛廚藝聞名，深受食客歡迎，尤其午市放題以豐富選擇和親民價格著稱。近日，KKday 12.12年終優惠推出「利東酒家超值點心x片皮鴨120分鐘放題」買一送二，平均每位僅$66起即可任食近30款點心及新鮮即片金陵片皮鴨，即睇下文了解詳情。

利東酒家120分鐘點心x片皮鴨放題$66/位起 入座送鮑魚灌湯餃

利東酒家120分鐘放題精選近30款經典粵式點心與片皮鴨，涵蓋煎炸點、甜點、主食和冷盤等多樣類別，如蠔皇鮮竹卷、潮州蒸粉果、豬肚燒賣、咖哩蒸土魷、水晶鮮蝦餃、山竹牛肉球等，這些菜式不僅保留傳統粵菜精髓，還融入現代元素，適合不同口味的饕客。

此外，放題還包括大堂新鮮即片的金陵片皮鴨，片皮鴨以脆皮薄餅包裹鴨肉，入口酥脆鮮嫩，搭配專屬醬料增添風味。今日（9日）下午3時起，透過KKday預訂即享買一送二優惠，兩位成人加一位小童，平均每位僅$66；單人或雙人則享5折優惠，每位$99，平日週末價格劃一，每位客人更額外獲贈一盅原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃，增添奢華感，讓午市用餐更顯尊貴。

利東酒家點心x片皮鴨放題優惠詳情

  • 優惠預訂期：2025年12月9日3pm至 2025年12月14日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月9日至2026年1月31日
  • 地址：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖
  • 其他條款： 現場需另收茶芥及加一服務費

 

