黃埔街坊酒樓震撼價！早晨點心優惠一律$13 飲茶斬料再連有折 叉燒/燒腩仔$30.8/半斤

飲食
更新時間：13:39 2025-12-08 HKT
發佈時間：13:39 2025-12-08 HKT

位於黃埔的逸逸居近日推出多重震撼優惠，從早晨的超值點心到午市的斬料加購，為附近街坊帶來了豐富的美食選擇。當中，最吸引的莫過於早上9點半前，所有指定點心一律$13，而堂食顧客更能以$30.8的優惠價換購半斤叉燒或燒腩仔。

黃埔街坊酒樓「逸逸居」優惠 早晨點心一律$13 燒味斬料再有折

對於喜歡晨運或早起的朋友來說，逸逸居的「晨早點心優惠」絕對不容錯過。星期一至五早上7時至9時30分，多達10款指定點心，每款均一價$13包括北菇滑雞飯、家鄉煎薄罉、香煎蝦米腸、豉汁蒸鳳爪、順德鯪魚球及蟹皇鮮竹卷等人氣選擇，每款均用料十足，熱騰騰上枱，以最實惠的價錢，享受一盅兩件的傳統滋味。

恆常點心紙上，更有「點心拼盤」為食客帶來自由配搭的美味選擇，只需要$60即可享用鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、蒸粉粿、馬拉糕、蠔皇叉燒包及乾蒸牛肉燒賣各兩件，適合食量小又想要一次過品嚐多款點心的食客。這項優惠適用於星期一至五的早上7時至中午12時，而星期六、日及假期則為早上7時至上午11時。

叉燒/燒腩仔$30.8/半斤

除了點心，逸逸居的「買餸斬料帶回家」優惠同樣吸引。由上午10時30分起至下午3時30分，凡於店內飲茶結帳前落單，即可享有多項斬料加購優惠。包括蜜汁叉燒皇及脆皮燒腩仔半斤僅售$30.8，貴妃切雞每隻$80。此外，凡惠顧任何燒味、小菜或粉麵飯，即可以$28的震撼價換購原隻紅燒乳鴿乙隻。

逸逸居

  • 地址：紅磡黃埔天地美食坊（第八期）2樓
  • 電話：2301 2868
  • 營業時間：星期一至日 24小時營業

 

2大酒樓優惠 海港/稻香客館

1. 海港點心孖寶$34.8

海港全新推出「醒晨新孖寶」早市優惠，由朝早7時至上午11時全年無休供應，兩款點心只需$34.8起（實際價錢視乎分店地區而定），顧客可從多款師傅精心製作的傳統點心中自由配搭，包括上海小籠包、鮮蝦粉粿、皮蛋瘦肉粥及蜜汁叉燒腸等。

2. 稻香客館下午茶點心全場7折

稻香集團旗下中菜廳「客館」於近日進駐將軍澳新都城二期商場。為慶祝開業，現推出下午茶限時優惠，所有點心一律7折，涵蓋超過70款經典款式，包括燒賣、蝦餃、腸粉、鳳爪及排骨飯等，適合一家大細或朋友聚會輕鬆飲茶。

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食

