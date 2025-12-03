Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議

飲食
更新時間：18:04 2025-12-03 HKT
發佈時間：18:04 2025-12-03 HKT

在餐飲業競爭日益激烈的當下，各商家紛紛推出優惠以招徠顧客，消費者對於性價比的追求也日益提升。近日，一名食客於早茶時段到訪旺角一間酒樓，親嘗他形容為「全港最平」的早茶優惠，$22點心孖寶包含粥品及自選點心，然而，這位顧客在用餐過程中發現兩項因素，影響了整體的用餐感受。

旺角酒樓「全港最平」點心孖寶！？$22任揀點心+靚粥

酒樓平價點心孖寶2點惹爭議

該名帖主在Facebook群組「香港酒樓關注組」發帖，分享了他於早茶時段到訪位於旺角山東街的「肥牛火鍋海鮮酒家」，並發現酒樓推出$22點心孖寶優惠，令他震驚道「相信全港最平的中式酒樓早茶孖寶」。

根據點心紙，顧客可以從皮蛋瘦肉粥或柴魚花生豬骨粥中二選一，再從九款指定點心中任擇一款，點心選項包括叉燒包拼雞包、鮮蝦菜苗餃、陳皮鯪魚球、安蝦咸水角、潮州粉果、臘味蘿蔔糕等。帖主認為點心品質尚可接受，然而，另一主角粥品的表現則未如理想，口感過於稀薄且溫度不足，且店員在早茶時段結束前半小時，便要求他結賬，讓他感到有點倉促。


網民反駁：22蚊仲想點呀

帖文一出，旋即引起網民熱議，意見呈現兩極化。一部分網民認為，在現今市道下，$22的價格能享用到粥和點心已是物超所值，留言表示「22蚊仲想點呀」，認為不應對品質有過高期望。另一邊廂，也有網民認為酒樓的做法是「投機取巧」，批評其食物品質和服務未達基本標準。亦有不少網民單純對價錢表示驚訝，直呼「好平」。

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：中環靚裝酒樓罕推6折點心/炒粉麵！全日2時段有折 蝦餃/燒賣/牛肉球/盅頭飯

最Hit
