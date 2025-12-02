Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店

飲食
稻香集團旗下的中菜館「客館」，主打傳統客家菜式及親民價格而深受食客歡迎。近日客館又有新店開幕，於將軍澳新都城二期商場開設全新分店，新張期間更推出飲茶優惠，下午茶全場點心7折，更多達70款選擇，有齊燒賣、蝦餃、腸粉及排骨飯等熱門點心，即睇內文優惠詳情！

稻香中菜廳「客館」新店開幕！下午茶點心優惠一律7折 

有網民近日發現連鎖酒樓稻香旗下的中菜廳客館，近日進駐將軍澳新都城中心二期開分店。而這間客館分店於新張期間更會起推出飲茶優惠，顧客於星期一至六的下午茶時段惠顧堂食，全場所有小、中、大及特點的正價點心都可享7折優惠，外賣自取亦可享8折，絕對是與親朋好友茗茶暢聚的超值之選。

客館是主打新派客家菜及精緻點心，午市及下午茶期間的點心更有超過70款選擇，由經典到創新點心都應有盡有，即叫即蒸。基本點心如燒賣、蝦餃、腸粉、叉燒包、糯米卷及排骨飯等都有，另外較特別的就有香煎韭菜粿及鹹茶粿、奶皇蘋果包、南乳燒肉包等，滿足不同口味。

稻香中菜廳客館新張優惠

  • 地址： 將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG051號舖
  • 電話︰8300 8171
  • 優惠期限：即日起至另行通知
  • 優惠時段：逢星期一至六下午茶時段，即2pm至4pm

 

2大酒樓點心優惠 金御海鮮酒家/明星海鮮酒家 

1. 中環金御海鮮酒家︰早茶+下午茶有折

中環的金御海鮮酒家最新推出「天天優惠點心」活動，為食客提供不同時段的折扣優惠。這個回饋食客的優惠每星期7日都有，依據不同時段劃分，無論是上班族、家庭聚會或是朋友相聚，都能找到合適的用餐時機。當中最矚目的優惠是在每日7am至11am的早茶時段，以及平日2pm至5pm下午茶時段，全場點心均享有6折優惠。而午市及假日，酒樓亦提供點心及炒粉麵8折優惠。

 

2. 明星海鮮酒家︰盅頭飯優惠

明星海鮮酒家現正推出「超值點心優惠大行動」，於每星期一至星期六的早市及下午茶時段，精選多款盅頭飯並以優惠價供應。顧客可以$9.8的價錢，品嚐到廣受歡迎的鳳爪排骨飯、香口鹹魚肉餅飯，以及鮮嫩北菇滑雞飯等一系列傳統美味選擇。

 

資料來源︰西貢將軍澳討論區稻香集團金御海鮮酒家飲食集團明星海鮮酒家 集團

延伸閱讀︰尖沙咀點心店開張 $68套餐即食蒸飯+燉湯+2款點心 1蒸飯引網民好奇：奇怪又新奇

