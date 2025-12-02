Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環靚裝酒樓罕推6折點心/炒粉麵！全日2時段有折 蝦餃/燒賣/牛肉球/盅頭飯

飲食
更新時間：17:50 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:50 2025-12-02 HKT

位於繁華中環心臟地帶的「金御海鮮酒家」，憑藉對食物品質的堅持，特別是標榜「拒絕預製菜」，所有出品均追求新鮮製作，深受附近街坊及上班族信賴。最近，酒樓推出全新的「天天優惠點心」推廣，在不同時段提供折扣，其中最吸引的早茶及下午茶時段，點心一律低至6折，讓顧客能以親民價錢，品嚐到手工粵菜點心。

中環金御海鮮酒家抵食優惠！點心/炒粉麵6折

酒樓點心/炒粉麵全日2時段6折 蝦餃/燒賣/牛肉球/盅頭飯

為了回饋廣大食客，金御海鮮酒家此次的優惠覆蓋一星期七天，並劃分不同時段，無論是上班族、家庭聚會或朋友小敘，都能找到合適的用餐時間。最矚目的優惠莫過於每日早上7時至11時的早茶時段，以及平日下午2時至5時的下午茶時段，全場點心一律享有6折優惠；午市及假日時段，酒樓則提供點心及炒粉麵8折優惠。

金御海鮮酒家的點心選擇豐富，包括鮮蝦餃、燒賣皇、牛肉球、叉燒腸等飲茶必點的人氣之選，亦有鳳爪排骨飯、鹹魚肉餅飯、柴魚花生粥等飽肚主食，以及南瓜西米露、蓮子紅豆沙、椰皇燉鮮奶等特色甜品。

金御海鮮酒家

  • 地址：中環皇后大道中88號勵精中心3樓
  • 電話：2525 1333
  • 營業時間：星期一至日 7am-12mn
     

2大酒樓優惠 半島漁港／明星海鮮酒家

1. 半島漁港$1燒鵝/乳豬/文昌雞

連鎖粵菜品牌「半島漁港」於周一至周五的晚餐時段推出限時優惠。顧客只需堂食用餐，即可以僅$1的親民價格，選購燒鵝、乳豬，或經典海南文昌雞。

2. 明星海鮮酒家$9.8盅頭飯

明星海鮮酒家於周一至周六早市及下午茶時段，推出「超值點心優惠大行動」。活動期間，每天精選多款經典盅頭飯以$9.8超抵價供應，當中包括廣受歡迎的鳳爪排骨飯、鹹魚肉餅飯，以及北菇滑雞飯等多款傳統滋味選擇。

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應

