街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應

位於上水新豐路的金都海鮮酒家以新鮮食材與傳統粵式點心工藝聞名，深受北區居民歡迎。近日，酒樓更推出超強「精美點心」優惠，10款人氣點心及主食全部平價供應，當中最搶眼莫過於只需$10，便可品嚐蟹子燒賣皇及蒸飯靚粥！

上水街坊酒樓點心/蒸飯靚粥一律$10！牛肉球/燒賣/蘿蔔糕

$10特價點心 星期一至六早、茶市供應

近日，有網民在Facebook群組分享上水「金都海鮮酒家」推出的全新推出的$10點心優惠，涵蓋了10款經典及特色選擇，每一款都保持金都一貫高水準，讓顧客吃得過癮又滿足。點心優惠更包括飲茶必點的款蟹子燒賣皇，滿滿的餡料搭配晶瑩的蟹子，賣相與味道俱佳，只需$10即可品嚐兩粒，絕對是超值體驗。

除了燒賣皇外，山竹牛肉球、香煎蘿蔔糕、上湯小籠包等人氣點心，以及梅菜雞粒飯、明火煲靚粥等主食同樣只需$10，性價比極高。值得一提的是，優惠只限星期一至星期六早市至下午茶時段，星期日及公眾假期除外。僅限堂食，不設外賣；如需打包則按正價計算。

金都海鮮酒家

地址：上水新豐路98號1樓

電話號碼：2671 0222

營業時間：星期一至日 7am-11:30pm

2大酒樓平價點心推薦 明星海鮮酒家／茶皇殿

1. 明星海鮮酒家 盅頭飯$9.8

明星海鮮酒家由即日起至星期一至六的早市及下午茶時段，推出「超值點心優惠大行動」，每日精選多款盅頭飯以$9.8超低價供應，包括深受歡迎的鳳爪排骨飯、鹹魚肉餅飯以及北菇滑雞飯等經典口味。同時，店方另備多款精選點心同樣以優惠價$16.8發售。

2. 茶皇殿 外賣點心$12起

茶皇殿啟德分店推出外賣點心及盅頭飯優惠，每日上午7時至下午3時供應，價格為$15至$18，多款傳統蒸點及粥品齊備，包括鮮竹牛肉球、水晶蝦餃皇、四寶滑雞扎、蜜味叉燒包及皮蛋瘦肉粥等。特別一提，由每日下午2時起，所有外賣點心再享額外折扣，折實價低至$12，讓顧客以更抵價錢享用正宗廣東點心。

資料來源：香港酒樓關注組