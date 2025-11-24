Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠

飲食
更新時間：19:30 2025-11-24 HKT
發佈時間：19:30 2025-11-24 HKT

位處銅鑼灣心臟地帶利舞臺廣場的「海港薈」，向來是不少食客品嚐精緻粵菜的熱門之選。其環境典雅，菜式出品穩定，無論是家庭聚餐或商務宴請皆宜，深受顧客歡迎。最近，海港薈利舞臺店更推出震撼的全日單點優惠，多款招牌菜式低至7折，當中包括鎮店之寶「海港薈燒鵝皇」，絕對是各位美食愛好者不能錯過的盛宴！

招牌燒鵝皇勁劈7折 奢華焗蟹蓋震撼價登場

海港薈利舞臺店推出震撼的全日單點優惠，招牌菜式低至7折。
海港薈利舞臺店推出震撼的全日單點優惠，招牌菜式低至7折。

說到海港薈的必點菜式，非「海港薈燒鵝皇」莫屬。這道遠近馳名的燒鵝，由經驗豐富的師傅團隊主理，採用秘製醬料醃製，再以精準火候烤製而成。出爐的燒鵝外皮呈現誘人的棗紅色，皮質薄脆，入口即化。鵝肉則保持嫩滑多汁，肉質緊實。原隻燒鵝王現全日供應7折優惠，原價$482的全隻燒鵝皇，只需$338即可品嚐，例牌則只需$96，絕對是物超所值。

除了燒鵝，另一款焦點菜式「24K黃金焗釀蟹蓋」同樣不容錯過。這道菜式將啖啖鮮甜的蟹肉拆出，混合香濃的洋蔥忌廉醬汁，再釀回蟹蓋中焗至金黃。面層金黃香脆，內裏則是滿滿的鮮甜蟹肉，口感層次豐富。每隻現在震撼價$98便能一試，對比原價$218，實在是非常吸引。

精選燉湯小菜同享優惠 低至$48歎酥蔥鮑魚

除了以上兩款皇牌菜式，海港薈亦推出多款精選燉湯及小菜優惠，滿足不同食客的口味。對於追求滋補養生的朋友，「原盅松茸紐西蘭花膠公燉雞」絕對是首選，味道濃郁醇厚，火候十足，暖身暖胃，優惠價只需$98。

想品嚐矜貴海味，不妨一試「酥蔥鮑魚」。爽彈的鮑魚以秘製醬汁燜煮得極之入味，配上炸得香脆的乾蔥，蔥油的香氣完美提升了鮑魚的鮮甜，現在優惠價$48，性價比極高。此外，還有皮滑肉嫩的「皇朝香妃文昌雞」(半隻$98)、惹味開胃的「花膠酸辣羹」($68)及香滑濃郁的「生磨杏汁花膠豬肺湯」($58)等多款選擇，豐儉由人。

海港薈 (利舞臺店)限定優惠

  • 優惠精選：

    • 海港薈燒鵝皇 (全隻)：7折價 $338 (原價$482)

    • 24K黃金焗釀蟹蓋：震撼價 $98 (原價$218)

    • 原盅松茸紐西蘭花膠公燉雞：$98

    • 酥蔥鮑魚：$48 (原價$88)

    • 皇朝香妃文昌雞 (半隻)：$98 (原價$138)

  • 地址： 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓

  • 訂座熱線： 2110 2068

  • 優惠期限： 星期一至日全日供應

  • 條款及細則：

    • 優惠只限海港薈利舞臺店。

    • 每枱不論人數只可享用此優惠一次。

    • 優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。

    • 圖片僅供參考，食品呈現或有不同。

 

2大連鎖酒樓優惠 半島漁港/茶皇殿

1. 半島漁港$1燒味

連鎖粵式酒樓品牌「半島漁港」即日起推出星期一至五晚市堂食優惠，以僅$1的超低價即可享用一款招牌燒味，包括「至尊燒鵝」、「海南文昌雞」或「極品BB豬」，更可與其他晚飯優惠套餐同時使用。

2. 茶皇殿$1燒味

新派粵菜酒樓「茶皇殿」由即日起推出$1燒味的震撼優惠，包括原隻脆皮燒乳鴿、鎮店之寶茶皇殿燒鵝皇，以及肉質嫩滑的清遠走地雞，於星期一至五的晚市時段供應。

 

資料來源：海港飲食集團半島漁港 / 阿翁火鍋館茶皇殿

 

 

 

 

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前