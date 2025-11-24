酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠

位處銅鑼灣心臟地帶利舞臺廣場的「海港薈」，向來是不少食客品嚐精緻粵菜的熱門之選。其環境典雅，菜式出品穩定，無論是家庭聚餐或商務宴請皆宜，深受顧客歡迎。最近，海港薈利舞臺店更推出震撼的全日單點優惠，多款招牌菜式低至7折，當中包括鎮店之寶「海港薈燒鵝皇」，絕對是各位美食愛好者不能錯過的盛宴！

招牌燒鵝皇勁劈7折 奢華焗蟹蓋震撼價登場

海港薈利舞臺店推出震撼的全日單點優惠，招牌菜式低至7折。

說到海港薈的必點菜式，非「海港薈燒鵝皇」莫屬。這道遠近馳名的燒鵝，由經驗豐富的師傅團隊主理，採用秘製醬料醃製，再以精準火候烤製而成。出爐的燒鵝外皮呈現誘人的棗紅色，皮質薄脆，入口即化。鵝肉則保持嫩滑多汁，肉質緊實。原隻燒鵝王現全日供應7折優惠，原價$482的全隻燒鵝皇，只需$338即可品嚐，例牌則只需$96，絕對是物超所值。

除了燒鵝，另一款焦點菜式「24K黃金焗釀蟹蓋」同樣不容錯過。這道菜式將啖啖鮮甜的蟹肉拆出，混合香濃的洋蔥忌廉醬汁，再釀回蟹蓋中焗至金黃。面層金黃香脆，內裏則是滿滿的鮮甜蟹肉，口感層次豐富。每隻現在震撼價$98便能一試，對比原價$218，實在是非常吸引。

精選燉湯小菜同享優惠 低至$48歎酥蔥鮑魚

除了以上兩款皇牌菜式，海港薈亦推出多款精選燉湯及小菜優惠，滿足不同食客的口味。對於追求滋補養生的朋友，「原盅松茸紐西蘭花膠公燉雞」絕對是首選，味道濃郁醇厚，火候十足，暖身暖胃，優惠價只需$98。

想品嚐矜貴海味，不妨一試「酥蔥鮑魚」。爽彈的鮑魚以秘製醬汁燜煮得極之入味，配上炸得香脆的乾蔥，蔥油的香氣完美提升了鮑魚的鮮甜，現在優惠價$48，性價比極高。此外，還有皮滑肉嫩的「皇朝香妃文昌雞」(半隻$98)、惹味開胃的「花膠酸辣羹」($68)及香滑濃郁的「生磨杏汁花膠豬肺湯」($58)等多款選擇，豐儉由人。

海港薈 (利舞臺店)限定優惠

優惠精選： 海港薈燒鵝皇 (全隻)：7折價 $338 (原價$482) 24K黃金焗釀蟹蓋：震撼價 $98 (原價$218) 原盅松茸紐西蘭花膠公燉雞：$98 酥蔥鮑魚：$48 (原價$88) 皇朝香妃文昌雞 (半隻)：$98 (原價$138)



地址： 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓

訂座熱線： 2110 2068

優惠期限： 星期一至日全日供應

條款及細則： 優惠只限海港薈利舞臺店。 每枱不論人數只可享用此優惠一次。 優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。 圖片僅供參考，食品呈現或有不同。



2大連鎖酒樓優惠 半島漁港/茶皇殿

1. 半島漁港$1燒味

連鎖粵式酒樓品牌「半島漁港」即日起推出星期一至五晚市堂食優惠，以僅$1的超低價即可享用一款招牌燒味，包括「至尊燒鵝」、「海南文昌雞」或「極品BB豬」，更可與其他晚飯優惠套餐同時使用。

2. 茶皇殿$1燒味

新派粵菜酒樓「茶皇殿」由即日起推出$1燒味的震撼優惠，包括原隻脆皮燒乳鴿、鎮店之寶茶皇殿燒鵝皇，以及肉質嫩滑的清遠走地雞，於星期一至五的晚市時段供應。

資料來源：海港飲食集團、半島漁港 / 阿翁火鍋館、茶皇殿