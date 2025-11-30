連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應

海港飲食集團以優質的中式佳餚和親民的價格深受食客歡迎。集團旗下中菜館「真味鮮廚」即日起於旺角、坑口分店同步全新推出宵夜時段優惠，於每日晚上8時30分開始供應，大閘蟹、紅燒乳鴿及羊腩煲低至$30即可享用，即睇下文了解詳情！

宵夜優惠每日8:30pm起供應

秋風起，蟹膏香，「真味鮮廚」宵夜時段推出的清水大閘蟹每隻僅售$38，蟹膏豐腴甘香，蟹肉清甜細嫩，對於蟹迷來說絕對是不能錯過的時令美味。另一款經典粵菜紅燒乳鴿，亦以驚喜價$30登場。大廚將乳鴿炸得皮脆肉嫩，金黃色的外皮下鎖住了飽滿的肉汁，咬下去的每一口都充滿油香。

天氣漸涼，最適合來一鍋暖笠笠的煲仔菜。「真味鮮廚」的古法羊腩煲以傳統方法炆煮，羊腩燜得軟腍入味，肉質與醬汁完美融合，驅寒暖胃。隨煲附送一份唐生菜，吸收了羊腩煲的精華，滋味無窮，每份僅售$98，性價比極高。

海港「真味鮮廚」宵夜優惠精選

供應時間：8:30pm後

坑口店地址：將軍澳培成路18號海悅豪園地下10號舖

旺角店地址：旺角洗衣街39號金雞廣場1字樓

訂座熱線：3516 8200

2大酒樓優惠 半島漁港／稻香

1. 半島漁港 燒鵝/乳豬/文昌雞$1

連鎖粵菜品牌「半島漁港」特別在周一至周五的晚餐時段，推出限時活動。顧客只需現場用餐，即可以僅$1的親民價格，額外選購燒鵝、乳豬，或經典海南文昌雞。這項優惠不僅適用於單點，還能疊加其他晚餐組合，帶來超值享受。

2. 稻香羊腩煲特價$88

稻香集團包括稻香、稻香茶居及稻香超級漁港等門市，從即日起在所有分店供應羊腩煲特別優惠。從每日下午5時30分起，這道原價$238的招牌菜僅需$88即可入手。選材以新鮮羊腩為主，搭配多種香料及時令蔬果，以文火慢煮而成，口感鬆軟多汁、湯汁濃厚誘人。

資料來源：海港飲食集團