連鎖酒樓3大優惠！乳鴿/海鮮小菜$18.8起 羊腩煲/蛇羹二人餐都有平

明星海鮮酒家以地道粵菜和豐盛海鮮佳餚深受食客喜愛。近日，酒樓更推出為饕客們帶來三大驚喜優惠，其中包括$98即可滋補羊腩煲，以及多款精選晚市菜式僅$18.8起，絕對是秋冬季節與親朋好友聚餐的不二之選。

明星海鮮酒家晚市優惠！乳鴿／海鮮小菜$18.8起

明星海鮮酒家晚市優惠！乳鴿／海鮮小菜$18.8起

明星海鮮酒家在十一月準備了一系列令人垂涎的晚飯優惠，多款精選菜式以震撼價回饋食客。其中，招牌脆皮炸乳鴿更是以港幣$18.8的超值價登場。這道乳鴿外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，是廣東菜中不可錯過的經典。此外，還有三款特色海鮮小菜，包括陳皮油鹽蒸沙巴仔、蝦子百花刺參伴玉掌及西蘭花醬爆蝦仁脆蚌片，均以$48的優惠價供應。

*西九明星樓分店僅提供脆皮炸乳鴿的優惠。

酒樓$98羊腩煲 任叫任食

隨著天氣轉涼，一煲熱騰騰的羊腩煲無疑是驅寒暖胃的最佳選擇。明星海鮮酒家特別推出$98羊腩煲超值優惠，而且是任叫任食形式，性價比極高。羊腩煲以軟糯入味的羊腩，搭配枝竹、冬菇等配料，經過長時間炆煮，湯汁濃郁，羊肉酥而不爛，每一口都充滿膠質與香氣。

*優惠不適用於西九明星樓分店。

$248雙人暖笠笠蛇羹餐 自選海鮮燒味+小菜

秋冬進補，怎能少了蛇羹？明星海鮮酒家精心推出$248雙人暖笠笠蛇羹餐，套餐包含兩位份的太史五蛇羹，湯頭濃郁，口感順滑，具有祛風活絡、滋補養生的功效。除了蛇羹，套餐還可自選一款海鮮燒味和一款特色小菜，讓雙人餐更加豐富多元。

2大酒樓優惠 海港/半島漁港

1. 海港新店開張優惠 點心/小菜/燒味$18起

海港酒家長沙灣廣場分店將於11月29日（星期六）上午8時隆重開幕，推出多項開業優惠吸引食客。平日星期一至五上午8時至11時，設「早市點心孖寶」優惠，多款精選點心每份僅需$34.8起。晚市同樣有驚喜，由開業當日起至12月11日，堂食顧客可享「晚市小菜三選一」優惠，三款指定菜式包括古法羊腩煲、紅燒乳鴿以及海港招牌燒鵝皇，價格低至$18，性價比極高。

2. 半島漁港 $1歎燒鵝/乳豬/文昌雞

連鎖粵菜餐廳半島漁港推出限時堂食優惠，由即日起逢星期一至五晚市時段，顧客只要入座堂食，即可以$1超低價加配一款至尊燒鵝、極品BB乳豬或海南文昌雞。此優惠適用於所有晚市堂食，並可與現有晚餐套餐同時享用。

資料來源：明星海鮮酒家 集團