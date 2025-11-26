Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓長沙灣店開張優惠！乳鴿/燒鵝/羊腩煲$18起 早市點心孖寶$34.8起

飲食
更新時間：13:16 2025-11-26 HKT
發佈時間：13:16 2025-11-26 HKT

海港酒家於長沙灣廣場全新開設分店，主打正宗港式燒味、點心及各款經典粵菜。適逢新張開業，酒樓更推出兩大優惠，包括晚市小菜三選一及點心孖寶優惠，其中紅燒乳鴿、燒鵝皇、羊腩煲等人氣菜式更低至$18！

海港酒家進駐長沙灣廣場！乳鴿/燒鵝/羊腩煲新張優惠$18起

海港早市點心孖寶$34.8起
海港酒家位於長沙灣廣場的分店將於11月29日（六）早上8時正式開幕，屆時會推出一系列優惠。星期一至五早上8時至11時即享「早市點心孖寶」優惠，精美點心低至$34.8起，如鮑魚燒賣、蝦餃、叉燒包、糯米雞等人氣之選。

晚市優惠同樣豐富，開業日至12月11日（四）可享「晚市小菜三選一」優惠，暖胃的古法羊腩煲、皮脆肉嫩的紅燒乳鴿及海港招牌燒鵝皇低至$18。其中，海港招牌燒鵝皇皮脆肉香，2-4人可選例牌、5-7人半隻、8人或以上更可享一整隻，平均每位低至$20-$30，絕對是聚餐首選。

海港酒家（長沙灣廣場店）

  • 地址：荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場2樓210號舖
  • 開業日期：2025年11月29日（六）
  • 訂座熱線：2110 8832

 

2大酒樓優惠 半島漁港/多彩皇宮

1. 半島漁港 $1歎燒鵝/乳豬/文昌雞

連鎖粵菜酒樓「半島漁港」於周一至周五晚市時段推出限時優惠，顧客只要堂食入座，即可以$1超低價加配至尊燒鵝、極品BB乳豬或海南文昌雞。此優惠更可與其他晚餐套餐同時使用，性價比極高。

 

2. 多彩皇宮 燒鵝瀨/乳鴿$19.8

石硤尾三十年老字號「多彩皇宮」即日起至11月30日，下午2時至4時限定供應兩款經典燒味。「燒鵝瀨粉」選用油香肉嫩的燒鵝，搭配彈牙瀨粉；「脆皮BB乳鴿」則皮脆肉嫩、汁多味濃。兩款人氣菜式現以$19.8特價發售，讓食客在悠閒下午茶時段，以親民價錢品嚐正宗粵式燒味。

 

 

資料來源：海港飲食集團

 

同場加映：片皮鴨+點心放題優惠！$88任食逾40款點心/小菜/炸物/冷盤 再送原隻鮑魚灌湯餃

