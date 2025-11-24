Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐店斬料加餸優惠！五指毛桃雞$63＋紅燒乳鴿$33起 全線分店每日供應

飲食
更新時間：12:36 2025-11-24 HKT
發佈時間：12:36 2025-11-24 HKT

在香港快節奏的生活中，外賣燒味成為許多家庭加菜的便捷選擇。連鎖快餐品牌美心MX由即日起推出限時斬料加餸優惠，於全線分店下午3時30分後供應新品「五指毛桃雞」及經典「紅燒乳鴿」，以超值價格讓食客輕鬆享用港式美食。

美心MX斬料優惠 全線分店每日供應

美心MX最新優惠「五指毛桃雞」用五指毛桃燉製，雞肉鮮嫩入味，帶有獨特椰子清香，更具健脾祛濕、增強免疫功效，特別適合秋冬進補。原隻包斬優惠每隻僅需$63，性價比極高，一家大小外賣回家即食，輕鬆享受養生級滋味。

除了新品，經典「紅燒乳鴿」同樣以超優惠價格回饋食客。乳鴿皮脆肉嫩、醬汁濃郁的紅燒乳鴿，單隻僅$39，買2隻$69、3隻更低至$99，平均每隻不到$33！無論下飯還是佐酒都一流，成為不少家庭週末外賣的必點之選。

美心MX優惠

  • 供應分店：全線美心MX（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）及美心Food²
  • 供應時間：每日3:30pm後
  • 備註：不可與其他優惠同時使用。
  • 門市據點：>>按此<<

 

2大快餐店特價燒味 大家樂／太興

1. 大家樂 紅燒乳鴿$35起

大家樂即日起推出紅燒乳鴿優惠，單隻僅售$38，選購兩隻更可享$70優惠價，平均每隻低至$35，性價比極具吸引力。每隻乳鴿經精心炸製，色澤金黃誘人，外皮香脆可口，內裡鴿肉保持嫩滑多汁，熱氣騰騰奉上時香氣四溢，令人食指大動。

2. 太興 招牌沙薑雞$48起

太興招牌粵西沙薑雞採用優質雞隻，現場加入獨家沙薑配方，以傳統手法慢火烹調。雞肉入口鮮嫩多汁，沙薑獨特香氣濃郁開胃，同時具備溫中散寒、助消化的傳統食療價值。現推出外賣限定優惠，原價$108的原隻沙薑雞現只需$88；半隻沙薑雞原價$58，優惠價僅$48，喜歡沙薑風味的食客不容錯過。

 

資料來源：美心MX (Maxim's MX)大家樂 Café de Coral太興集團

 

同場加映：連鎖快餐燒味優惠！原隻紅燒乳鴿低至$35起 一連三星期外賣加餸

