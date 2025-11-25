銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品

銅鑼灣Mr. Steak自助餐買1送1優惠！位於銅鑼灣世貿中心的餐廳Mr. Steak a la minute，向來是自助餐愛好者的熱門選擇。最近，餐廳聯同旅遊平台KKday推出快閃買1送1優惠，明天起（11月26日）中午12時開搶，食客可以低至每位$210的價錢享用buffet，品嚐生蠔、雪花蟹腳、美國燒牛肉、煎鴨肝、刺身及冰鎮海鮮等多款美食，即睇內文優惠詳情！

11月26日12nn開搶

【KKday 獨家快閃優惠｜買1送1】銅鑼灣 Mr. Steak a la minute 自助餐

Mr. Steak a la minute 的自助餐美食，最吸睛的莫過於琳瑯滿目的海鮮選擇。食客可於午市自助餐期間任食無限量供應的飽滿鮮甜的雪花蟹腳、冰涼爽口的翡翠螺，以及多款刺身，並有中西式湯品、美國燒牛肉等。甜品亦不遜色，有即叫即焗的心太軟及牛乳布甸。逢星期六、日及公眾假期惠顧，更加設即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒及HaagenDazs 雪糕。

晚餐時段放題美食更會升級，除有午市的一系列豐富菜式外，還有無限量供應的新鮮生蠔、日本和牛、冰鎮海鮮、龍蝦及蟹腳等上乘食材。其中日本和牛可以多個款式烹調，包括鉄板、日本燒、火炙壽司等，總有一款適合大家口味。優惠自助餐還適用於聖誕及新年，聖誕節會特設火雞及特色甜品，而跨年夜則有生蠔、蟹腳、蛇羹及羊腩煲等，每位賓客更可享用半隻芝士焗龍蝦，預定開放至1月1日。



【KKday 獨家快閃優惠｜買1送1】銅鑼灣 Mr. Steak a la minute 自助餐

用餐時間︰12nn-14:30

優惠價︰低至$420/2位、平均$210起/位（原價$840起/2位）

【KKday 買1送1】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」聖誕自助午餐

適用時間︰14:30-16:30

優惠價︰低至$530/2位，平均$265 起/位（原價$1,280起/2位）

【KKday 買1送1】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

適用時間︰17:00-19:00

優惠價︰低至$550/2位，平均$275起/位（原價$1,100起/2位）

【KKday 買1送1】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐

適用時間︰19:30-22:00

優惠價︰低至$740/2位，平均$370起/位（原價$1,480起/2位）

【KKday 買1送1】「雪花蟹腳、生蠔、暖身羊腩煲」跨年自助晚餐

適用時間︰22:30-00:30

優惠價︰$680/2位，平均$340/位（原價$1,360/2位）



Mr. Steak自助餐優惠詳情︰

優惠預訂期：2025年11月26日12nn至12月2日23:59

用餐日期：2025年11月27日至2026年1月1日

地址：銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 6 樓

備註︰原價加一服務費於餐廳現場支付

預訂網址：>>按此預訂連結<<

資料來源︰KKday

延伸閱讀︰灣仔六國酒店節日自助餐43折！任食龍蝦/威靈頓牛柳/片皮鵝 聖誕+新年適用

來源網址 : 灣仔六國酒店節日自助餐43折任食龍蝦威靈頓牛柳片皮鵝-聖誕新年適用 | 星島頭條