連鎖店「包點先生」都出羊腩煲？！二人份$128起 附2大抵食外賣羊專門店推介

隨著香港氣溫驟降，各大連鎖餐廳及酒樓都紛紛推出暖笠笠羊腩煲應市，抵禦寒冷天氣。然而，連主打蒸包點心的連鎖店「包點先生」近日都加入戰團，推出急凍裝的雙冬枝竹羊腩煲，更以抵食價錢為市民提供居家暖胃新選擇，即睇內文詳情。

包點先生都推雙冬枝竹羊腩煲！急凍裝二人份$128

連鎖包點外賣點「包點先生」最近推出羊腩煲，$128急凍裝翻熱即食。

主打中式包點及點心連鎖小食外賣店「包點先生」，近日在社交平台宣布推出急凍盒裝的雙冬枝竹羊腩煲，讓喜歡歎羊的食客非常期待。急凍裝的羊腩煲是季節限定，約重1kg，可供兩人食用，每盒只需$128，價格親民。

而根據店家描述，羊腩煲是本地製造，嚴選肉質軟嫩的羊腩肉，配上冬筍、冬菇、枝竹、馬蹄等食材，湯底濃郁，羊腩則軟腍入味。買回家後簡直解凍及加熱後即可享用，非常方便，於指定分店有售。

包點先生雙冬枝竹羊腩煲

售價︰$128/盒

備註︰於指定分店有售

2大抵食外賣羊腩煲 營火食品／羊癮起

1. 營火食品︰網民力推啖啖肉黑草羊

網店「營火食品」開業20多年，是間主打打邊爐及燒烤食材的凍肉專門店，近年推出一系列外賣羊腩煲，深受食客及網民熱捧。其中最具人氣有4人份的雙冬去骨羊腩煲，選用100%黑草羊全羊腩，並由專業師傅以人手全去骨，讓食客吃到肉質嫩滑及啖啖肉的羊肉。這款煲還搭配多款配料，如支竹、冬菇、冬筍及馬蹄，增添口感層次。

店家還提供兩款羊腩煲，包括適合愛濃郁羊肉味顧客的有骨羊肉煲，以及專為喜歡肥瘦搭配的食客而設的有骨半腩煲。訂購所有款式羊腩煲均配有秘製腐乳醬及半斤生菜，亦另可加錢加購如美國頂級牛小排、安格斯牛頸脊片及各式丸類等配料，滿足不同口味需求。4人份羊腩煲會以膠兜盛載，食用前只需倒入鍋中加熱後即可。

營火食品

2. 羊癮起︰兼賣即日新鮮羊腩煲

位於土瓜灣的「羊癮起」，是一間主打新鮮及古法羊腩煲、雞煲、串燒的餐廳，兼做門市堂食及網店，以其招牌新鮮及古法羊腩煲馳名。新鮮羊腩煲的羊腩是來自香港自家養殖的黑草羊，肉質新鮮，堂食時更用砂煲上桌，更添風味。

由於新鮮羊腩煲是新鮮烹調，所以每日均有現貨，就算是即日單亦可，並包送貨。羊腩煲配有自家製腐乳、日本製枝竹、爽脆馬蹄、特大冬菇、冬筍及生菜，設有2至6人份量不等。而古法羊腩亦是店家另一招牌，極具人氣，加上外賣包裝乾淨整潔，會附上保溫袋，以保持最佳狀態。

羊癮起

資料來源︰包點先生、營火食品、羊癮起@fb



