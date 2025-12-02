Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀點心店開張 $68套餐即食蒸飯+燉湯+2款點心 1蒸飯引網民好奇：奇怪又新奇

飲食
更新時間：13:27 2025-12-02 HKT
發佈時間：13:27 2025-12-02 HKT

「一盅兩件」一向都是港人的最愛之一，有網民近日指尖沙咀有點心店新開張，推介當中的「必食套餐」，$68有齊蒸飯加燉湯及2款點心，額外加錢更可享有中式精美甜品，而且「無茶錢，無加一」，相當抵食，詳情即看下文！

尖沙咀點心店$68套餐 即食蒸飯+燉湯+2款點心

有網民日前於社交平台分享尖沙咀有點心店新開業，表示店中的套餐「幾抵」，$68即歎到1款蒸飯、1款燉湯加2款點心。從樓主上載的餐牌所見，該套餐為「必食套餐」，籠仔蒸飯選擇有鳳爪排骨飯、馬友肉餅飯、咖哩牛脷飯及黑椒牛仔骨飯（另加$20）。除了飯類以外，亦有紅油抄手拌麵、豉汁白鱔飯（另加$30）。

燉湯則有3款供應，分別為胡椒花膠燉雞腳、杏汁菜膽燉白肺以及鮑翅灌湯餃（另加$15）。點心方面有9款可供選擇，包括日常熱門款式，如：燒賣、山竹牛肉球、粉果、鮮竹卷等，另外亦有香辣鵪鶉蛋燒賣等。樓主又指額外加$10可追加甜品，包括黑糖馬拉糕、麻蓉煎軟糍、麻糬麻蓉桃包及芒果布甸；另加$10有飲品，亦未有收取茶芥及加一服務費，「全部保證熱辣辣上枱」。

1蒸飯引網民好奇 「見到試下我都呆左」

樓主介紹的點心店中，在籠仔蒸飯一欄的咖哩牛脷飯引來不少網民好奇，有人讚「有咖哩牛脷咁正」，亦有不少網民指，「個咖哩牛脷係蒸飯嘅 咁奇怪」、「又真係幾新奇」、「路過見到試下咋，出到嚟係蒸飯我都呆左」。

1瓏點心

  • 地址：尖沙咀金馬倫道34-36號福僑大廈地下D號舖
  • 電話：6181 3197

 

文：TF
資料及圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組@facebook 

延伸閱讀：屯門安定邨冬菇亭晚市夜茶 蝦餃皇/魚翅餃/山竹牛肉球 街坊驚訝：原來屯門有夜茶！



 

