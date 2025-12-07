連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
更新時間：10:00 2025-12-07 HKT
海港酒家以優質的點心和用餐環境而聞名。最近，海港特別推出「醒晨新孖寶」早市優惠，食客能以低至$34.8的價錢，在多達16款的指定點心中任選兩款，如小籠包、燒賣、蝦餃、鮮竹卷等，享受一頓豐盛的傳統「一盅兩件」。
海港酒家早茶優惠！點心孖寶$34.8 星期一至日有得食
海港點心孖寶優惠$34.8
海港「醒晨新孖寶」於星期一至日早上7時至11時供應，優惠價$34.8起（價錢因應地區而變）即可自選兩款點心，每款點心均有廚師團隊精心巧製，確保每一口都是傳統正宗的滋味。孖寶優惠都提供了多元化的配搭，如上海小籠包、皮蛋瘦肉粥、鮮蝦粉果、蜜汁叉燒腸等，讓顧客自由組合心水點心。
當中不得不提的，當然是飲茶必點的蟹籽燒賣皇，每一粒燒賣都份量十足，內餡包裹著鮮甜的豬肉與彈牙的蝦肉，頂層鋪上滿滿的蟹籽，口感層次豐富。另一款經典醬汁蒸鳳爪也絕對不能錯過，鳳爪經過先炸後蒸，變得軟糯入味，濃郁的豆豉醬汁令人回味無窮。喜歡香口食物的話，櫻花蝦煎薄罉是個好選擇，金黃香脆的薄罉上灑滿了鹹香的櫻花蝦，每一口都香氣撲鼻。
海港點心孖寶優惠詳情：
- 供應時段： 星期一至日 7am-11am
- 優惠價格：
- 星期一至五：$34.8
- 星期六、日及公眾假期：$37.8
- 條款及細則：
- 優惠只限早市堂食。
- 堂食另收加一服務費。
- 外賣攜走將按照餐牌原價收費。
- 門市據點：>>按此<<
2大酒樓特價點心 金御海鮮酒家/稻香
1. 中環金御海鮮酒家點心6折
中環金御海鮮酒家近日推出「天天優惠點心」，於每日上午7時至11時早茶時段，以及平日下午2時至5時下午茶時段，點心6折起售；午市及假日則提供點心與炒粉麵8折優惠。
2. 稻香客館下午茶點心全場7折
稻香集團旗下中菜廳「客館」以經典客家菜餚及平價定位，長期獲顧客青睞。該品牌最新分店進駐將軍澳新都城二期商場，新開幕期內推出飲茶特惠，下午茶點心全場7折，涵蓋超過70種品項，包括燒賣、蝦餃、腸粉及排骨飯等經典選擇。
資料來源：香港酒樓關注組
