連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48

飲食
更新時間：15:55 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:55 2025-12-05 HKT

近年香港飲食業市道低迷，不少酒樓及食肆面臨經營壓力，為了吸引顧客來幫襯，都紛紛推出各類優惠。最近連鎖酒樓利東集團旗下的酒家就推出多項美食優惠，以$1歎晚市乳豬、燒鵝、海鮮等最吸睛，以及有低至$48的羊腩煲及外賣乳鴿優惠，是一家大細或朋友聚餐之選。

利東集團5大酒樓$1晚市優惠！乳豬/燒鵝/蔥花雞/蒸鱔任揀

連鎖酒樓利東集團近日於旗下的酒家推出多項晚市優惠，包括有位於屯門的利榮軒、土瓜灣的利東軒、新蒲崗的港灣宴會廳、九龍灣的利龍軒，以及油塘的利東酒家這5間酒樓。這次優惠中最吸睛的是晚市限定$1優惠，顧客逢星期一至日惠顧晚市堂食，只需以優惠價$1即可換購多款惹味燒味及海鮮菜式。

晚市$1小菜選擇有6款，會按用膳人數來換購指定份量的招牌菜式，例如人氣極品乳豬，2至4位可換¼隻、5至7位可購半隻、8位以上可購1隻；其餘推介還有皮脆肉嫩的利東燒鵝皇、甘香鬆化的一夜情馬友、鮮甜彈牙的白灼海生蝦、紅蔥頭蔥花雞，以及矜貴的豉汁蒸盤龍鱔等。不同人數可換購的份量及款式均不同，最適合與親朋好友一同分享。

 

古法羊腩煲劈價$48 乳鴿買2送1

此外，酒樓部分招牌精選菜式亦設有優惠，如秋冬大熱的羊腩煲，食客凡於晚市惠顧，2位以上只需以$48即可換購一鍋原價$128的古法羊腩煲，羊腩以秘製醬汁長時間燜煮，肉質軟腍不膻，用來拌飯一流；5位以上更可享兩份，但需同時惠顧正價小菜一份，只限堂食。

如非堂食的食客亦可享有其他優惠，如購買外賣自取的飛天黃金乳鴿，可享買2送1優惠，每隻原價$48，優惠後每隻平均只需$32，非常抵食。

 

利東集團$1晚市小菜優惠

  • 供應日期︰即日起至另行通知
  • 供應分店︰
    • 利東軒︰土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓
    • 利榮軒︰屯門建榮街24號建榮商業大廈
    • 利龍軒︰九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖
    • 利東酒家︰油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖
    • 港灣宴會廳︰新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓
  • 電話：6377 3700
  • 備註︰需另收茶芥及加一服務費

 

2大酒樓優惠 稻香／半島漁港

1. 稻香︰$138起 「早D開飯」晚市優惠

稻香集團近日再度推出「早D開飯」晚市優惠，在5pm至6:30pm入座的顧客，可以$138的早鳥價享用套餐，包括自選一款大廚主菜及小菜、燉湯及白飯。主菜可選花雕豬肚地雞煲、鐵板金薯牛柳粒及鮮黃皮醬蒸龍躉件等。或可選$268的豐盛價套餐，可加碼選兩款主菜及兩款小菜；主菜亦可額外加錢升級，品嚐到上湯波士頓龍蝦、鮮鮑魚啫啫雞煲、白灼海蝦或豉味金錢鱔。

 

2. 半島漁港︰燒鵝/乳豬/文昌雞$1

連鎖粵菜酒樓「半島漁港」由週一至週五的晚市時段內，推出以超值價$1換購指定招牌菜式優惠。優惠涵蓋多款受歡迎的經典粵菜，包括香脆燒鵝、金牌乳豬，以及地道的海南文昌雞，讓食客能以實惠價格品嚐到餐廳的精選美饌。
 

資料來源︰利東集團 Lei Tung Cuisine

延伸閱讀︰連鎖快餐斬料優惠！$38歎原隻炸子雞 一連7日限時開搶

 

