連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應

稻香集團屯門時代廣場分店近日完成翻新工程，環境更舒適明亮，深受本地食客歡迎。此次翻新後新增燒味檔及兩餸飯專區，推出多項限時優惠，其中上湯龍蝦兩餸飯只需$78，另設燒味飯及斬料優惠，低至$40即可享用。

稻香酒樓兩餸飯優惠！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/鹽焗雞/乳鴿$40起

稻香屯門店限定優惠 特價兩餸飯+燒味

稻香集團位於屯門時代廣場的分店於近日完成翻新，並增設燒味檔及兩餸飯區，兩餸飯$38起，並附送紙包飲品或中式靚湯一碗，星期一至日都有供應。除此之外，酒樓更推出超值海鮮選擇，只需$78即可自選一款餸菜及上湯鮮活龍蝦，或以$68配上半隻咸蛋。原隻開邊龍蝦肉質雪白肥厚，口感彈牙，淋上秘製上湯，湯汁的精華完全滲透到飯粒之中。



屯門店同時準備了多款經典粵菜，適合一家大小分享。當中「鹽焗妃子雞」皮脆肉嫩，鹹香惹味，原隻只售$78，是不少家庭的加餸首選。另外，即叫即炸的「即炸爆汁乳鴿」亦是誠意之作，鴿皮炸得香脆，內裏肉質保持鮮嫩多汁，更推出多買多賞優惠，一隻$40，兩隻$70，三隻更只需$105，平均每隻僅$35。

對於想簡單解決一餐，「燒味雙拼飯」更是不能錯過，現以優惠價$58發售。足料燒味包括叉燒、白切雞或燒肉等經典組合，配上香軟熱飯，味道濃郁。

稻香（屯門時代廣場店）

地址：屯門屯合街2號屯門時代廣場南翼L2樓25號舖

電話：8300 8166

營業時間：星期一至日 7am-4pm；5:30pm-11pm

2大酒樓晚市特價小菜 海港/利東

1. 海港晚市孖寶$168

海港飲食集團最近推出限時晚市優惠，只需$168即可一次品嚐兩道招牌菜式，包括啫啫薑蔥焗火箭魷及半隻脆皮醬燒雞。這款火箭魷採用傳統啫啫烹調方式，將炸香的薑蔥與新鮮魷魚一同放入滾燙砂煲，以猛火快速焗製，能有效鎖住食材鮮味，魷魚口感彈牙爽脆，薑蔥香氣濃郁撲鼻。

2. 利東集團$1燒味

利東集團旗下多家酒樓現正推出超值晚市優惠，顧客在堂食時只需額外支付$1，即可加購多款經典燒味及海鮮菜餚，包括乳豬、燒鵝、白灼海生蝦以及紅蔥頭蔥花雞等招牌菜式，讓食客以極低價格享用豐富美味。

資料來源：稻香集團、海港飲食集團、利東集團 Lei Tung Cuisine