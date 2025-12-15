Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒家晚市小菜三寶$168優惠！歎咕嚕肉/沙薑雞/蒸虎杉斑 星期一至日每天換款

飲食
更新時間：15:46 2025-12-15 HKT
發佈時間：15:46 2025-12-15 HKT

稻香集團旗下的客家好棧及客館，以正宗客家風味小菜深受食客愛戴，向來是家庭聚餐及鍾情傳統中菜食客們的熱門之選。最近這兩大連鎖客家菜酒家推出「晚市3重奏」優惠，讓顧客以親民價錢品嚐一席暖心暖胃的客家晚飯。晚市三寶於多間分店供應，優惠價由$168起，即可享用三餸套餐，每日會更換精選菜式，另外亦有多款特價單點小菜及煲仔飯，絕對是晚飯的超值之選。

稻香客家好棧/客館晚市三寶優惠！3款小菜$168起 日日款式不同

由即日起至2026年3月1日，稻香旗下的客家菜館客家好棧及客館推出全新的「晚市3重奏」優惠，套餐的一大賣點是每日都會更換款式的餐單，確保食客每次來幫襯都能有新鮮感，逢星期一至日晚上5時起於多間分店供應，各間分店的價錢都會有所不同，由$168至$198不等。

晚市三寶的菜單涵蓋多款經典客家菜式，由惹味肉類到鮮甜海鮮都應有盡有，每晚有三款精選小菜，適合2至3人享用。例如星期一有脆皮咕嚕肉、豉汁蒸白鱔及鮮腐竹杞子浸白菜仔；星期二有沙薑雞半隻、清蒸石蚌魚及西洋菜。其餘日子則有梅菜扣肉、清蒸老虎杉斑、清蒸珍珠躉仔、客家炆豬肉及蟲草花蒸頭斑腩等招牌菜式。除主菜外，套餐還會搭配一碟時蔬，讓整頓晚飯更圓滿。

 

稻香客館/客家好棧「晚市3重奏」詳情︰

  • 適用日期：即日起至2026年3月1日（除2025年12月19日至21日、2026年2月13日至23日）
  • 供應時間：逢星期一至日5pm起
  • 優惠價：
    • 客家好棧深水埗店︰$168
    • 客家好棧油塘大本營、佐敦店︰$188
    • 客家好棧東涌店及所有客館分店︰$198
  • 供應分店：
  • 客家好棧
    • 深水埗：大埔道222-230號快樂大廈地下
    • 油塘：油塘大本型212號舖
    • 佐敦：彌敦道378號彌敦酒店1樓
    • 東涌：東環商場一樓103-104號舖
  • 客館
    • 黃大仙：黃大仙中心南館地下G13號舖
    • 九龍灣：牛頭角道11號1樓101及102號舖
    • 荃灣：綠楊坊L1樓P9-9A號舖
    • 將軍澳：新都城第2期UG051I 號舖

 

2大酒樓優惠 利東／朝日館

1. 利東集團︰晚市優惠小菜5選1

由即日起5:30pm後於利東軒、利榮軒、港灣宴會廳或利龍軒的任何分店用膳，並惠顧至少一款正價小菜，便可以$18起的優惠價，從「利東晚市優惠5選1」中任選一款小菜。精選菜式包括金牌利東燒鵝皇、暖胃古法羊腩煲、清蒸沙巴龍躉、蔥油雞，以及開邊美國龍蝦。每枱只限選一款優惠菜，不可與其他優惠同時使用。

2. 朝日館︰人氣點心$10.8起

荃灣新派酒樓朝日館近日推出早茶點心優惠，逢星期一至六7am至11:30am，以及星期日及公眾假期7am至10am期間惠顧，即可以$10.8起品嚐近40款點心，包括鮮蝦餃、燒賣、鳳爪排骨飯、順德鯪魚球、南翔小籠包等，全部即點即蒸，新鮮熱辣。

資料來源︰客家好棧．客館

延伸閱讀︰連鎖快餐店聖誕節快閃優惠！一連三日全日8折 全線分店都有得減

