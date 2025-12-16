連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享

大家樂長者優惠｜連鎖快餐店大家樂推出了一輪全新的長者優惠，為老友記的日常用餐增添亮點。即日起至12月22日，長者可在早市時段享受專屬的點心滿粥系列減$3的優惠，讓早餐變得更加美味和豐富。

大家樂一連七日長者優惠 憑樂悠咭即享

即日起至12月22日（一），只要於早市時段到訪大家樂分店，並在收銀處出示長者咭、Club 100長者會員卡，或以樂悠咭及長者八達通付款，即可享點心滿粥系列減$3優惠，為老友記的新一日注入活力。本次優惠重點包括兩款全新粥品，不僅保留傳統風味，還融入現代健康元素，讓早餐更豐富多元。

其中，菠菜甘筍粟米鹹雞粒粥，將嫩滑雞粒與新鮮菠菜、粟米粒及甘筍粒巧妙結合，帶來清新開胃的蔬菜香氣；芥菜乾甘筍粟米鹹排骨粥則以香濃排骨粥底為基調，加入芥菜乾和粟米粒，鹹香中帶微甜，暖心又滿足。除了粥品，大家樂還提供多款懷舊點心自由配搭，如雞肉蘑菇包、臘腸卷、燒賣等，與熱粥完美搭配。

推廣日期：即日起至2025年12月22日。

適用時段：早市（上午11:00前）。

備註：食物供應視乎個別分店而定，數量有限，售完即止；不適用於一哥糯米雞餐。

2大長者餐飲優惠 一粥麵/美心MX

1. 一粥麵 長者免費飲品

凡長者出示有效長者卡，或使用長者八達通及樂悠咭付款，在早市或茶市時段於一粥麵分店選購任何套餐或單點主食（不包括小食與飲品），即可獲贈一杯茶、咖啡或熱飲。

2. 美心MX 指定日子全單75折

由即日起至12月31日，持有長者咭、樂悠咭或長者八達通的長者，在美心MX分店消費任何食品，即可享有三重優惠：每日早市及茶市減3元、午市及晚市減6元；此外，每月第一個星期四的晚市時段，更可享全單75折，適用於美心MX及美心Food²全線分店（機場美心MX除外）。

資料來源：大家樂 Café de Coral、一粥麵、美心MX (Maxim's MX)