連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用

飲茶是長者的日常社交活動，更是不少家庭的假日節目。最近，稻香集團旗下稻香、稻香超級漁港、稻香．茶居等門市，特別為長者推出「晨光老友記」飲茶優惠，只需$20.8即可享用兩款點心，為一眾老友記提供一個經濟實惠的聚腳點。

稻香長者飲茶優惠！星期一至日早市點心孖寶$20.8

稻香「晨光老友記」優惠 $20.8自選兩籠點心

為回饋一眾老友記，稻香集團於近日推出全新一輪的「晨光老友記」優惠。在星期一至六的上午7時至11時，以及星期日及公眾假期的上午7時至10時，長者可以$20.8的超值價錢，從一系列指定的點心紙中，自由選擇兩款現點現製的點心。

這次「晨光老友記」優惠的點心選擇豐富多元，多達10款傳統滋味與創新風味，務求滿足長者們的各種飲食喜好。在懷舊點心方面，長者可品嚐到懷舊豬肚滑雞燒賣、薑汁懷舊雞包仔、麒麟馬拉糕等；對於喜愛香口小食的長者，則可以選擇魚茸炸茄子、香煎金沙奶皇糕等。

若想吃得更飽足的話，必點豬潤窩蛋粥，綿密的粥底搭配新鮮豬潤和半熟的窩蛋，不僅營養豐富，更能帶來暖和滿足的感覺；春蛋腐乳走地雞、韮菜豬紅、三式餃等，傳統茶樓中常見且受歡迎的滋味小點同樣不容錯過。

2大酒樓特價點心 黃埔逸逸居/海港

1. 黃埔逸逸居指定點心$13

黃埔的逸逸居近日推出了一系列驚喜優惠，為附近居民提供豐富的美食選擇。從早晨的實惠點心到午市的加購選項，吸引了眾多饕客。特別值得注意的是，早上9點半之前，所有指定點心均以$13特價提供。此外，堂食顧客還能以$30.8的優惠價兌換半斤叉燒或燒腩仔。

2. 海港點心孖寶$34.8

海港近期推出的「醒晨新孖寶」早市優惠，自早上7時至上午11時全年無休，讓顧客能以優惠價格享受兩款經典點心，起價僅需$34.8（實際價格依分店地區而異）。顧客可以挑選多款由專業師傅現做的傳統點心，包括上海小籠包、鮮蝦粉粿、皮蛋瘦肉粥及蜜汁叉燒腸等，品味豐富。

資料來源：稻香集團