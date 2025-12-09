連鎖酒樓晚市孖寶$168起！黑松露炒鮑魚/脆皮雞/啫啫火箭魷 全線多間分店供應

隨着香港晚市消費氣氛漸熱，不少食肆推出限時優惠吸客。近日，海港飲食集團推出的兩款「晚市孖寶優惠」，分別以$198及$168超值價錢，讓食客以相宜價錢品嚐精緻海鮮及經典粵菜，優惠期更至2026年2月3日，適合追求性價比的饕客。

海港晚市孖寶$168起！海鮮+粵菜燒味套餐 全線多間酒樓供應

海港晚市優惠 $198歎黑松露炒鮑魚＋脆皮雞/魚腐浸菜苗

對於追求精緻海鮮滋味的饕客而言，海港飲食集團推出的第一款「晚市優惠孖寶」絕對不容錯過。僅需$198即可享用豐盛套餐，主菜呈獻黑松露炒鮑魚（兩隻），將彈牙鮮美的鮑魚與馥郁芬芳的黑松露巧妙結合，透過粵式大廚的鑊氣快炒，使每一片鮑魚都吸滿黑松露的獨特香氣，口感與味道層次豐富，盡顯奢華。

套餐配搭可自選一款粵式經典小菜，其中濃湯魚腐浸菜苗，以濃郁的上湯浸煮細滑的魚腐和清甜脆嫩的菜苗，湯汁鮮美，菜蔬清爽，為味蕾帶來溫潤的享受；金牌燒味脆皮醬燒雞（半隻）則以金黃酥脆的外皮和鮮嫩多汁的肉質著稱，獨特的醬料滲入雞肉纖維，每一口都散發著誘人的鹹香。

供應期：即日起至2026年2月3日（2025年12月12-14及19-21日暫停供應）

訂座熱線：3516 8200

指定分店：海港酒家 - 淘大店、沙田禾輋店、上水新豐店、觀塘亞太中心店、西環西寶城店、天水圍、屯門卓爾店、長沙灣店；海王漁港 - 馬鞍山新港城店、將軍澳新都城二期店

海港孖寶套餐 啫啫火箭魷＋脆皮雞$168

若您鍾情於更具本土風味與鑊氣的菜式，海港飲食集團的另一款「晚市優惠孖寶」將是您的理想選擇。只需$168便能品嚐到啫啫薑蔥焗火箭魷和脆皮醬燒雞（半隻）。其中，火箭魷魚以獨特的「啫啫」烹調方式，與爆香的薑蔥一同置於高溫砂煲中焗製，香氣四溢，口感彈牙，帶來濃郁的鑊氣和豐富的層次感。

供應期：即日起至2026年2月3日（2025年12月12-14及19-21日暫停供應）

訂座熱線：3516 8200

指定分店：指定分店：海港酒家-大埔寶湖花園店、翔龍灣店、將軍澳新都城一期店、將軍澳尚德廣場店、荃灣中染大廈店；海港燒鵝海鮮酒家-美林店、葵芳店、屯門愛定店；海王漁港 - 馬鞍山新港城店、將軍澳新都城二期店、粉嶺綠悠軒店；真味鮮廚-坑口店、金雞店

2大酒樓特價餐 利東集團/稻香

1. 利東集團$1燒味

利東集團近期在旗下的多家酒家推出了多項晚市優惠，涵蓋屯門的利榮軒、土瓜灣的利東軒、新蒲崗的港灣宴會廳、九龍灣的利龍軒及油塘的利東酒家等五間餐廳。此波優惠中最引人注目的，便是晚市限定的$1燒味優惠。顧客在星期一至日的晚市堂食時，僅需支付$1即可選購多款美味燒味及海鮮菜式，如乳豬、燒鵝、白灼海生蝦和紅蔥頭蔥花雞等。

2. 稻香$138海鮮/燒味拼小菜

稻香集團則再次推出「早D開飯」的晚市優惠。顧客只要在在下午5時至6時30分入座，便能以低至$138的價格享用包含精選主菜、小菜、燉湯及主食的豐富套餐。套餐中的主菜選擇包括海鮮和燒味等受歡迎的菜式，確保顧客享受到極高的性價比。

資料來源：海港飲食集團、利東集團 Lei Tung Cuisine、稻香集團