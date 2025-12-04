大家樂晚市優惠3款小菜$99！免費送糖水2碗 加$15有白飯

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：13:27 2025-12-04 HKT
發佈時間：13:27 2025-12-04 HKT

深受港人喜愛的連鎖快餐店大家樂，向來是解決三餐的方便之選。近日大家樂再次推出廣受歡迎的晚市外賣優惠「家嚐快餸自由選」，顧客可以低至$99的優惠價購買3款鑊氣小菜，兼額外贈送兩客糖水。菜式選擇眾多，每日輪流供應，為繁忙的都市人提供一個暖心又經濟的晚餐選擇！

大家樂晚市外賣加餸優惠！$99享3款即製小菜+送糖水

連鎖快餐店大家樂由即日起推出「家嚐快餸自由選」優惠，顧客於晚市期間，可以優惠價$99選購3款經典家常小炒，全部是即場炮製，新鮮熱辣。加上菜式選擇眾多，如有豉蒜椰菜花炒雞球、蠔皇牛肉炒菜心苗、福建蒸水蛋、咕嚕肉、栗米魚柳等，鑊氣小菜會每晚輪流推出。

另外$99的3款小菜套餐還會免費獲贈糖水兩客，讓食客在享用過惹味小菜後，能以一碗甜品作結，圓滿一餐。如想簡單一點，亦可以選擇$69兩款小菜的組合，而無論選擇哪種組合，顧客均可以優惠價$15追加兩碗白飯，輕鬆湊成一頓有飯有餸有糖水的溫馨晚餐。

大家樂「家嚐快餸自由選」

  • 供應時段：晚市外賣
  • 供應地點︰全線大家樂分店 >>按此<<
  • 優惠選擇：$99/3款小菜或$69/2款小菜，送糖水2客（單點零售價$49/款）
  • 追加優惠：$15加配白飯2碗

 

2大快餐店優惠 永年士多/米線陣

1. 永年士多︰$19招牌魚蛋河

永年士多與學利魚蛋聯乘推出限定優惠，由星期一至星期日惠顧招牌魚蛋河只需$19，顧客只需下載永年士多手機App，註冊或登入成為會員，即可即時領取「$19魚蛋河」電子優惠券，並用來購買優惠魚蛋河。每位會員每日限用一次，使用後系統將於翌日自動重新派發，可於全線分店使用。

 

2. 米線陣︰外賣孖寶優惠

米線陣現正推出「快閃孖寶」外賣自取專屬優惠，由即日起顧客只需於每日2pm後，即可以優惠價$88（原價$136）選購多款受歡迎的精選菜式，包括斬件麻椒雞半隻、手撕麻椒雞半隻，以及份量適合1至2人享用的酸菜魚。無論是為午餐或晚餐尋求超值選擇，這項限定優惠都能讓顧客以更經濟的價格，品嚐到米線陣的招牌美食。

 

資料來源︰大家樂 Café de Coral永年士多 wingninnoodle米線陣 Mixian Sense

延伸閱讀︰全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議

