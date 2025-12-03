Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐

飲食
更新時間：12:39 2025-12-03 HKT
發佈時間：12:39 2025-12-03 HKT

大家樂作為家喻戶曉的連鎖快餐品牌，向來以親民的價格和多元化的餐點選擇，成為許多港人日常用餐的便捷之選。近日，大家樂推出超值午市及下午茶餐優惠，$34起即可享用乳鴿配豉油皇炒麵，或雞扒魚香茄子飯套餐，兩個套餐均配有清涼紅豆冰，喚起港式懷舊情懷。

大家樂超值套餐！雞扒魚香茄子飯／乳鴿+炒麵+紅豆冰$34起

大家樂超值套餐！雞扒魚香茄子飯／乳鴿+炒麵+紅豆冰$34起
大家樂超值套餐！雞扒魚香茄子飯／乳鴿+炒麵+紅豆冰$34起

大家樂懷舊港式茶餐$34起

即日起，於下午茶時段到訪大家樂，即可以$34的親民價格，享用一份包含紅燒乳鴿半隻、豉油皇炒麵及紅豆冰的套餐。紅燒乳鴿外皮烤得香脆可口，色澤油潤，內裡的鴿肉卻依然保持鮮嫩多汁，肉質細膩，搭配鑊氣十足的豉油皇炒麵，以及冰涼甜美的紅豆冰，每一口都充滿懷舊的港式風味。

除了茶餐，大家樂亦為午市時段準備了同樣超值的選擇。雞扒魚香茄子飯套餐只需$39，這道菜式充滿家常風味，雞扒煎得金黃香脆，外酥內嫩，肉汁豐盈，佐以魚香茄子更是開胃的絕配。同樣地，這份午餐也貼心地附送一杯消暑解膩的紅豆冰，讓您在忙碌的正午時分享受一頓滿足的午餐。

2大特價特價快餐 永年士多/美心MX

1. 永年士多 $19魚蛋河

永年士多與香港人氣手打魚蛋品牌「學利魚蛋」聯手，推出期間限定魚蛋河，顧客只需下載永年士多App並登入或註冊成為會員，即可即時領取「$19魚蛋河」電子優惠券。

2. 美心MX $55蜜汁叉燒

美心MX全新口味的「黑松露醬蜜汁叉燒」，每日新鮮即製出爐，並以親民優惠價$55半斤起發售，讓大眾能以實惠價錢，隨時享受傳統粵菜滋味。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral永年士多 wingninnoodle美心MX (Maxim's MX)

 

同場加映：中環靚裝酒樓罕推6折點心/炒粉麵！全日2時段有折 蝦餃/燒賣/牛肉球/盅頭飯

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
18小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
3小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
10小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
19小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
21小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
02:39
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
11小時前