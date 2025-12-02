連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用

永年士多素以傳統味道著稱，今次更與香港人氣手打魚蛋品牌「學利魚蛋」強強聯手，推出期間限定「$19魚蛋河」堂食優惠，一碗集結多款招牌食材的豪華組合，絕對是近期最抵食的粉麵選擇！

永年士多魚蛋河$19 全線分店+星期一至日適用優惠

永年士多 x 學利魚蛋 全新$19魚蛋河優惠

這款限定魚蛋河將學利魚蛋的招牌超彈牙手打魚蛋、鮮嫩魚片，搭配永年士多獨家陳皮魚蛋，再配以口感幼滑的正宗港式河粉，三種不同質感與風味在碗中完美融合。湯底以慢火熬製，清澈中帶鮮甜，輕輕一咬，魚蛋彈牙爆汁、陳皮淡淡回甘，層次豐富，令人一試難忘。

這次聯乘優惠的最大亮點莫過於會員堂食價僅需$19。顧客只需下載永年士多App並登入或註冊成為會員，即可即時領取「$19魚蛋河」電子優惠券。每人每日限用一次，使用後系統會於次日自動重新派發，意味著只要是會員，每日都有機會以$19享用這碗性價比極高的魚蛋河。

永年士多$19魚蛋河優惠

適用對象：永年士多App註冊會員

適用分店：全線分店

適用日期：即日起至1月31日（星期一至日適用）

領取方法：於App內「帳戶」點選「我的優惠券」

備註：需堂食使用，不設外賣

2大連鎖粉麵店優惠 米線陣/譚仔

1. 米線陣外賣孖寶優惠

米線陣即日起推出外賣自取限定優惠「快閃孖寶」，每日下午2時開始，顧客只需$88（原價$136）即可選購指定人氣菜式，包括斬件麻椒雞（半隻）、手撕麻椒雞（半隻）或酸菜魚（1-2人份），為午餐或晚餐帶來超值選擇。

2. 譚仔長者優惠 兩餸米線減$8

譚仔雲南米線推出二項長者專屬優惠，憑有效長者咭或樂悠咭即可享用，堂食、外賣自取同樣適用。優惠一，老友記只要惠顧自選兩餸或以上米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐），即減$8；優惠二，凡惠顧任何一款米線（包括招牌酸辣、清湯、麻辣等多種湯底），即可免費獲贈冷飲或熱飲一杯（不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。

資料來源：永年士多 wingninnoodle、米線陣 Mixian Sense 、譚仔雲南米線