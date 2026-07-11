瑜伽褲推介｜澳門消委會測試25款產品 透濕率高不易起球！ Nike/adidas/bossini邊款性價比高？

針織塑身褲（瑜伽褲）具有彈性和塑身效果，緊身的設計能夠突顯身材曲線，展現出優美體態，因此近年深受消費者追捧。但是，針織塑身褲真的有塑形顯瘦效果嗎？另外，市售的針織塑身褲容不容易褪色或起毛球？布料透不透氣呢？澳門消委會聯同深圳市消費者委員會聯合開展瑜伽褲比較測試，以了解市售針織塑身褲的質量。

澳門消委會檢測25款瑜伽褲

本次測試共抽取25款瑜伽褲樣本，由兩地消委會工作人員以一般消費者身份於線上及線下購買，其中澳門消委會共抽取5款樣本，而深圳市消委會則抽取20款，樣本品牌包括：Nike、無印良品、adidas 和 lululemon 等熱門品牌，價格從30.00人民幣到880.00澳門元不等。

本次測試參考 FZ/T 73020-2019《針織休閒服裝》FZ/T 74005-2016《針織瑜伽服》、GB/T 41788-2022《多功能針織產品》等標準對針織塑身褲樣本的使用性能、化學安全、纖維含量3個方面的不同指標進行測試。

測試指標及結果

1. 拉伸彈性伸長率和拉伸彈性回復率

拉伸彈性伸長率和拉伸彈性回復率是檢驗服裝產品品質及舒適性的重要指標。拉伸彈性伸長率高的服裝彈性好，能緊貼身體的同時又不易出現緊繃等不舒適感，拉伸彈性回復率高的服裝穿着後不易變形，塑形效果也較好，本次測試參考 FZ/T 74005-2016《針織瑜伽服》標準對25款樣本進行測試。

結果顯示，25款樣本的拉伸彈性伸長率差異較大，其中橫向拉伸彈性伸長率在103.5%至247.9%之間；直向拉伸彈性伸長率在46.4%至138.3%之間，絕大多數樣本的橫向拉伸彈性伸長率高於直向拉伸彈性伸長率。而25款樣本的直向和橫向拉伸彈性回復率均達到80%以上，顯示變形回復能力較好，絕大多數樣本的橫向拉伸彈性回復率稍低於直向拉伸彈性回復率。

2. 透濕率

透濕率越高，人體在穿着時散發的濕氣就越容易從服裝內部排出，從而減少濕悶的感覺。

本項測試根據GB /T41788-2022《多功能針織產品》作為參考標準，結果顯示25款樣本的透濕率（洗前及洗後）測試結果均達到標準規定值的2倍以上，具有良好的透濕性能。

3. 起球

起球主要是測試服裝產品摩擦後的起毛球程度，起球等級越高的衣服，表示衣服抗起毛球性能越好，越不容易起毛球。

結果顯示，25款樣本的起球測試結果為4級或4-5級，均符合相關標準要求，抗起毛球性較好。

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4. 耐光、汗複合色牢度(鹼性)、耐濕摩擦色牢度(濕摩)、洗液沾色程度

洗液沾色程度、耐濕摩擦色牢度(濕摩)以及耐光、汗複合色牢度(鹼性)測試能反映消費者日常使用針織塑身褲的褪色情況，色牢度等級越高，表示越不容易褪色、變色或沾染其他服裝。

本次測試參照FZ/T 73020-2019《針織休閒服裝》以及產品標籤明示的標準對有關項目進行測試，可分解致癌芳香胺染料、pH值根據國家強制性標準 GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規範》，紡織產品禁用可分解致癌芳香胺染料，直接接觸皮膚的紡織產品的pH值應在4.0至8.5之間。結果顯示25款樣本均符合標準要求，消費者可放心購買。

5. 纖維含量

消費者可以通過產品標籤的纖維含量來了解產品的原料成分，從而選擇所需要的產品類型。本次測試依據國家標準GB/T 29862-2013《紡織品纖維含量的標識》及產品標籤明示的標準對產品的纖維含量進行檢測。

結果顯示，深圳市消委會所購買的其中1款浪莎品牌的樣本，產品標註纖維名稱與產品所含的纖維不符，且纖維含量偏差超出規定允差範圍；深圳市消委會已將是次測試結果轉介內地權限部門跟進，其餘24款樣本的纖維含量測試結果均符合相關標準要求。

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澳門消委會測試25款瑜伽褲名單：

25款瑜伽褲名單

1. adidas Optime Power 7/8 緊身褲

規格型號：M

購買地：澳門特區

單價：539澳門元

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓

2. AUMNIE 女式運動褲

規格型號：M

購買地：內地

單價：299人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

纖維含量：✓

3. Banana in 女士瑜伽褲

規格型號：165/90 (L)

購買地：內地

單價：219人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：3-4級

4. Beneunder 簡息系列高腰打底褲（長款）

規格型號：165/95 (L)

購買地：內地

單價：126人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓



5. bossini ZTAY COOL 針織緊身褲

規格型號：M 170/68Y

購買地：澳門特區

單價：122.8澳門元

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓

6. JERRIE MOCK無尷尬冰絲防曬鯊魚褲

規格型號：大碼 (L)

購買地：內地

單價：153.5人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：2-3級

纖維含量：✓

7. lululemon 針織運動服裝

規格型號：M 165/70A

購買地：澳門特區

單價：880澳門元

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

8. misswiss 5S女神鯊魚褲 PRO

規格型號：160/64A (M)

購買地：內地

單價：119.95人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：2-3級

纖維含量：✓

9. MOLY VIVI 小氣泡有氧褲

規格型號：165/72A (L)

購買地：內地

單價：122.人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓

10. MUJI Quick dry Leggings

規格型號：S

購買地：澳門特區

單價：169.2澳門元

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：3-4級

纖維含量：✓

11. Nike One 緊身褲

規格型號：M 160/66A

購買地：澳門特區

單價：251澳門元

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓

12. OhSunny 雲感褲

規格型號：160/68A (M)

購買地：內地

單價：159人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：2-3級

纖維含量：✓

13. PEACEBIRD 萊卡無痕打底褲

規格型號： 160/66A (M)

購買地：內地

單價：89人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

14. 森馬 女款打底褲

規格型號：165/70A (L)

購買地：內地

單價：233.88人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓

15. SIN SIN 鯊魚褲輕盈版

規格型號：160/64A (M)

購買地：內地

單價：174.9人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

16. TEENIE WEENIE 針織休閒服裝

規格型號：170/74A (L)

購買地：內地

單價：349人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓

17. ubras 打底褲

規格型號：160/90 (M)

購買地：內地

單價：148.35人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

18. 有棵樹 打底褲

規格型號：160/90 (M)

購買地：內地

單價：159.9人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4級

纖維含量：✓

19. 俞兆林【1.0】1102九分鯊魚褲黑色 M

規格型號：160/68A (M)

購買地：內地

單價：34.95人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

20. 哥弟 女針織褲

規格型號：160/70A

購買地：內地

單價：360人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：2-3級

纖維含量：✓

21. 浪莎打底褲

規格型號：165/70A (L)

購買地：內地

單價：69人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：❌

22. 夢芭蒂 打底褲

規格型號：165/70A (L)

購買地：內地

單價：30人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

23. 橙蓓 打底褲

規格型號：165/72A (L)

購買地：內地

單價：37.85人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

24. 貓人 鯊魚打底褲（九分）

規格型號：160/64A (M)

購買地：內地

單價：69.9人民幣

化學安全：✓

起球：4-5級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

25. 寶娜斯薄款打底褲

規格型號：160/66A (M)

購買地：內地

單價：59.43人民幣

化學安全：✓

起球：4級

洗液沾色程度：4-5級

纖維含量：✓

資料來源：澳門消委會

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