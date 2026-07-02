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無線手提吸塵機推介｜澳門消委會測試10款產品 這2款吸力差距明顯！Tefal/SAMSUNG/小米哪款最好用？

食用安全
更新時間：19:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-02 HKT

吸塵機是日常生活中常見的清潔器具，近年，無線吸塵機越趨普及，其中以輕便、靈活、清掃範圍廣，以及適用場景多且功能多樣化等優點，受到消費者的青睞。澳門消委會聯同珠海市消費者權益保護委員會對10款無線手持吸塵機進行比較測試，為消費者提供更多的資訊。

澳門消委會檢測10款無線手提吸塵機

是次測試共抽取10款無線手提吸塵機樣本，其中5款樣本於澳門實體店購買；另外5款樣本於珠海網上平台及實體商店購買。10款樣本涉及內地及海外品牌，樣本價格由$459人民幣至$4,180澳門元不等。

澳門消委會測試10款無線手持吸塵機名單⬇⬇⬇

即看10款無線手持吸塵機名單

1. BOSCH VBASMUH7

購買地：澳門特區
零售價：MOP 3,098.00
最大吸入功率(W)：58.1
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.9%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：104.7%
沿牆邊的除塵(mm)：0.0
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：39.1
集塵器的最大可用容積(L)：0.261
運行時間：41分鐘53秒
噪聲(dB(A))：79.0

2. dreame VTV25B

購買地：內地
零售價：RMB 1,799.00
最大吸入功率(W)：76.3
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.8%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：104.6%
沿牆邊的除塵(mm)：6.9
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：25.7
集塵器的最大可用容積(L)：0.357
運行時間：26分鐘53秒
噪聲(dB(A))：73.8

3. HITACHI PV-XL300J

購買地：澳門特區
零售價：MOP 4,180.00
最大吸入功率(W)：63.6
光滑硬地板上的除塵能力(%)：98.7%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：27.8%
沿牆邊的除塵(mm)：11.5
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：13.5
集塵器的最大可用容積(L)：0.125
運行時間：34分鐘2秒
噪聲(dB(A))：80.8

4. LG A9NCORE1V

購買地：澳門特區
零售價：MOP 3,299.00
最大吸入功率(W)：72.8
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.5%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：105.0%
沿牆邊的除塵(mm)：5.3
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：36.6
集塵器的最大可用容積(L)：0.316
運行時間：42分鐘20秒
噪聲(dB(A))：81.3

5. SAMSUNG VS20T7538T5/SH

購買地：澳門特區
零售價：MOP 3,899.00
最大吸入功率(W)：128.4
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.5%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：106.7%
沿牆邊的除塵(mm)：9.7
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：87.1
集塵器的最大可用容積(L)：0.548
運行時間：23分鐘17秒
噪聲(dB(A))：80.5

6. shake 鯊客 S11

購買地：內地
零售價：RMB 3,900.80
最大吸入功率(W)：52.2
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.9%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：104.2%
沿牆邊的除塵(mm)：4.4
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：24.1
集塵器的最大可用容積(L)：0.470
運行時間：37分鐘25秒
噪聲(dB(A))：82.1

7. Tefal TY5510

購買地：澳門特區
零售價：MOP 3,280.00
最大吸入功率(W)：76.2
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.1%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：85.4%
沿牆邊的除塵(mm)：8.2
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：23.7
集塵器的最大可用容積(L)：0.303
運行時間：13分鐘46秒
噪聲(dB(A))：81.7

8. Tineco VS15010ECN

購買地：內地
零售價：RMB 459.00
最大吸入功率(W)：8.6
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.8%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：49.5%
沿牆邊的除塵(mm)：9.4
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：3.1
集塵器的最大可用容積(L)：0.209
運行時間：24分鐘39秒
噪聲(dB(A))：72.3

9. UWANT V100

購買地：內地
零售價：RMB 1,999.00
最大吸入功率(W)：41.5
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.9%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：103.8%
沿牆邊的除塵(mm)：11.0
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：10.5
集塵器的最大可用容積(L)：0.523
運行時間：55分鐘28秒
噪聲(dB(A))：81.5

10. 小米 B202CN

購買地：內地
零售價：RMB 1,699.00
最大吸入功率(W)：65.6
光滑硬地板上的除塵能力(%)：99.6%
帶有縫隙的硬地板上的除塵能力(%)：105.8%
沿牆邊的除塵(mm)：7.9
集塵器帶灰塵負載狀態下的性能(W)：34.1
集塵器的最大可用容積(L)：0.426
運行時間：30分鐘55秒
噪聲(dB(A))：78.5

8個評測項目

1. 最大吸力（吸入功率）

  • 測試重點：數值越大，理論吸力越強（實際效果仍須配合刷頭設計）。
  • 測試結果：各樣本表現懸殊，介乎 8.6W至128.4W。
  1. 吸力最強： 「SAMSUNG VS20T7538T5/SH」
  2. 吸力最弱： 「Tineco VS15010ECN」

2. 地板除塵能力

  • 測試重點：模擬日常平滑地板清潔。以勻速往返清掃後，計算吸走灰塵的重量比例。數值越大，代表除塵能力越強。
  • 測試結果：全體表現優異且平均，除塵率均達 98%以上。

光滑硬地板是家居最常見的地板類型之一，本項測試。測試結果顯示，10款無線手持吸塵機在光滑硬地板上的除塵能力相差不大，結果皆在98%以上。

3. 地板縫隙除塵能力

  • 測試重點：地板縫隙常常是灰塵和污漬容易積聚的地方，相對也較難清潔。數值越高說明吸塵機對縫隙的清潔能力越高。
  • 測試結果：表現差距極大，除塵率由27.8%至106.7%不等（超過100%代表能吸走刷頭範圍外的縫隙灰塵）。
  1. 縫隙清潔極佳： 「SAMSUNG VS20T7538T5/SH」
  2. 縫隙清潔較遜： 「HITACHI PV-XL300J」

4. 牆邊除塵能力

  • 測試重點：牆邊多是清潔的難點，吸塵機的刷頭需要具備較好的貼邊靈活性與死角清潔力，才可以清掃乾淨。
  • 測試結果：BOSCH表現最為突出，能完全清除牆角與直角邊緣的灰塵。

5. 滿塵後的吸力維持

  • 測試重點：當集塵器裝有灰塵時，吸力會否減弱。是次測試測量樣本在帶灰塵狀態下的最大吸入功率。
  • 測試結果：大部分樣本在集塵器有負載時，吸力均出現不同程度的衰減。

6.集塵器可用容量

  • 測試重點：塵盒（集塵箱/集塵器）容量。容量太小需頻繁清理；容量太大則會增加機身重量，托舉清潔（如天花板）時較費力。
  • 測試結果：容量介乎 0.125L至0.548L。
  1. 容量最大： 「SAMSUNG VS20T7538T5/SH」
  2. 容量最小： 「HITACHI PV-XL300J」

7. 運行時間（續航力）

  • 測試重點：吸塵機的運行時間和可清掃的範圍息息相關。是次測試於「標準模式」下的單次充電使用時間。
  • 測試結果：
  1. 最長運行： UWANT（55分鐘28秒）
  2. 最短運行： Tefal（13分鐘46秒）

無線手持吸塵機的續航能力十分重要，本次測試所有樣本均調校至標準檔模式進行，測試結果顯示10款樣本中運行時間最長的是UWANT，時間為55分鐘28秒，而運行時間最短的是Tefal，為13分鐘46秒。

8. 噪聲

  • 測試重點：如果吸塵機噪聲過大，或聲音過於刺耳，會引起使用者的不適。是次測試測量樣本「最強模式」下運作時的噪音水平。
  • 測試結果：Tineco與dreame在降噪及隔音設計上表現最優秀，運作聲音較為舒適。

消費提示

  • 認準商譽： 應光顧信譽良好的商戶，切勿購買來歷不明的產品。
  • 按家居環境選擇：
    - 有寵物家庭： 建議選擇集塵盒容量大、具防毛髮纏繞設計的款式。
    - 多狹窄空間： 建議選擇機身輕巧且吸力強大的款式。
  • 充電時機： 電量剩餘 20%至30% 時應及時充電。若長期不用，亦須定期充電，以免電池因過度放電而損壞，導致無法啟動。
  • 安全充電： 充電時應遠離其他電器及易燃物，並避免在高溫環境下充電。
  • 定期清潔： 塵盒與過濾網須定期清洗及更換，否則積聚污垢容易產生異味。

 

資料來源：澳門消委會

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