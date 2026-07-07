澳門、深圳消委會聯合檢測30款防曬衣 化學安全不含甲醛 GAP/MUJI/UNIQLO齊上榜
發佈時間：10:00 2026-07-07 HKT
防曬衣洗後還能防曬嗎？涼感防曬衣真的讓人感到涼快嗎？防曬衣是夏天不可或缺的防曬用品。為了讓消費者在選購前有更多的資訊，澳門消委會聯同深圳市消費者委員會開展防曬衣比較測試，以了解坊間防曬衣的質量及防曬效能。
澳門/深圳市消委會檢測30款防曬衣
是次檢測樣本由兩地消委會人員於澳門實體服裝店、深圳線上電商平台及線下商店購入，共30款，當中包括15款兒童防曬衣及15款成人防曬衣。兒童款式涵蓋李寧、baleno及GAP等；成人款式則有UNIQLO、adidas、Columbia、DECATHLON、bossini、GIORDANO、MUJI等等。售價最低為人民幣71.92元，最高為澳門元629.10元。
30款防曬衣名單⬇⬇⬇
15款兒童防曬衣
1. 李寧 針織外套
購買地：內地
零售價：241.65人民幣
尺寸：150/72
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.26
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
2. 全棉時代 兒童針織防曬外套
購買地：內地
零售價：285.50人民幣
尺寸：130/60
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
3. 蕉內 男女童防紫外線外套
購買地：內地
零售價：186.50人民幣
尺寸：150/75
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.3
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
4. OhSunny 兒童經典防曬衣
購買地：內地
零售價：160.00人民幣
尺寸：140/72
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.2
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
5. 駱駝 女童斗篷防曬衣
購買地：內地
零售價：127.71人民幣
127.71人民幣
尺寸：160/80A
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.29
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
6. moodytiger 女童Running Free外套
購買地：內地
零售價：418.10人民幣
尺寸：150/72
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.23
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
7. UV100 抗UV羽量冰涼大帽檐連帽外套-童
購買地：內地
零售價：269.00人民幣
尺寸：150/68
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.16
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★
總評分：★★★★☆
8. 安奈兒 梭織夾克外套
購買地：內地
零售價：304.75人民幣
尺寸：130/64
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★☆
9. 巴拉巴拉 女童上衣
購買地：內地
零售價：187.00人民幣
尺寸：120/60
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.25
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★☆
10. 阿路和如 防曬服
購買地：內地
零售價：165.80人民幣
尺寸：140/68
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.27
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★☆
11. HeyBetter 兒童梭織防曬衣
購買地：內地
零售價：183.20人民幣
尺寸：150/68
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.15
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★
總評分：★★★★
12. 361° 連帽針織薄外套
購買地：內地
零售價：71.92人民幣
尺寸：150/72
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.19
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★
13. baleno 童裝外套
購買地：內地
零售價：122.00人民幣
尺寸：150/72
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★
14. ANTA 梭織運動上衣
購買地：內地
零售價：305.10人民幣
尺寸：150/72
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★
15. GAP 男童防曬衣
購買地：內地
零售價：161.85人民幣
尺寸：150/76
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.15
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★
15款成人防曬衣名單
1. TOREAD 女式防曬衣
購買地：內地
零售價：206.06人民幣
尺寸：165/92B (L)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.22
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
2. Beneunder 冰觸系列淺息披肩防曬服
購買地：內地
零售價：255.77人民幣
尺寸：165/88A (L)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.25
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
3. CICICURE 女式涼感防曬衣（可拆卸帽檐）
購買地：內地
零售價：169.00人民幣
尺寸：170/88A (L)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.3
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★★
4. UNIQLO WOMEN AIRism MESH UV PROTECTION FULL-ZIP HOODIE
購買地：澳門特區
零售價：249.00澳門元
尺寸：160/84A (M)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：／
總評分：★★★★★
5. adidas UPF TRANS JKT
購買地：澳門特區
零售價：629.10澳門元
尺寸：170/92A (S)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：／
總評分：★★★★★
6. Columbia 機織上衣
購買地：內地
零售價：415.89人民幣
尺寸：165/88A (L)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★☆
7. 京東京造男士防曬服
購買地：內地
零售價：164.00人民幣
尺寸：175/96A (L)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.17
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★☆
8. DECATHLON 外套
購買地：內地
零售價：179.90人民幣
尺寸：170/92A (M)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.15
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★☆
9. bossini 男裝梭織外套（薄）
購買地：澳門特區
零售價：299.00澳門元
尺寸：170/84B (M)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：／
總評分：★★★★☆
10. GIORDANO 男裝針織外套
購買地：澳門特區
零售價：450.00澳門元
尺寸：170/96A (M)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：／
總評分：★★★★☆
11. MUJI UV protection Zip-up hoody
購買地：澳門特區
零售價：250.00澳門元
尺寸：L
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：／
總評分：★★★★☆
12. George 男防曬連帽外套灰
購買地：內地
零售價：179.00人民幣
尺寸：180/100A (XL)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：/
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★☆
13. CrocoSport 男針織皮膚衣
購買地：內地
零售價：229.00人民幣
尺寸：180/100A
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.28
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★
14. 愛彼兔 女款防曬超薄風衣
購買地：內地
零售價：89.00人民幣
尺寸：160/84A (M)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：0.25
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★
15. KAILAS 女款防曬超薄風衣
購買地：內地
零售價：135.86人民幣
尺寸：170/92A (L)
接觸瞬間涼感性能[J/(cm2·s)]：／
化學安全：★★★★★
物理性能：★★★
纖維含量：★★★★★
標籤標識：★★★★★
總評分：★★★★
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檢測重點：防曬效能、透濕涼感、化學安全、耐用度
測試圍繞四大範疇：防紫外線性能（洗滌前後對比）、透濕率、接觸瞬間涼感性能，以及化學安全（甲醛、pH值）、色牢度和纖維含量，並以星級評分（最高五星）作總評，讓消費者一目了然。
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檢測重點｜1. 防曬功效：27款洗10次後性能良好
防曬衣洗過之後，仲有冇防曬功效？消委會測試了樣本在洗滌3次、6次及10次後的防紫外線性能。
- 洗滌3次後：全部30款樣本仍符合國家標準（UPF＞40，T(UVA)AV＜5%），表現理想。
- 洗滌6次後：兒童品牌baleno及成人品牌愛彼兔（AIBITOO） 的UPF值降至40以下，防曬效能明顯減弱。
- 洗滌10次後：仍有27款保持良好防曬性能，其中OhSunny（兒童款）、moodytiger（兒童款）及網易嚴選（成人款） 三款在洗前及洗後均表現卓越，防曬力持久。
防曬衣的防曬效果的確會隨洗滌次數增加而衰減，但大部分優質產品在洗滌10次後仍有效。建議市民盡量手洗、避免大力搓揉，並依照標籤指示清洗，可延長防曬壽命。若發現布料變薄或防曬標籤模糊，可考慮更換。
檢測重點｜2. 涼感性能：18款涼感防曬衣合格
涼感防曬衣真係會涼？消委會提醒，「接觸瞬間涼感」是指皮膚接觸布料那一刻的溫度下降感覺，並非持續製冷。測試根據國家標準GB/T 35263-2017，檢測了18款宣稱具涼感功能的樣本。結果顯示，全部18款的接觸涼感系數均達0.15 J/(cm²·s)或以上，即符合「具接觸瞬間涼感性能」的定義。
其中兒童款蕉內（0.30）、成人款CICICURE（0.30） 及CrocoSport（0.28） 涼感系數較高，觸感特別清涼。而駱駝童裝（0.29） 和愛彼兔（0.25） 亦表現不俗。
檢測重點｜3. 透濕率：樣本全數過關
消委會指，實際穿着時，透濕率（排汗散濕能力）同樣重要，結果顯示所有樣本的透濕率均達標準值的兩倍以上，能有效減少悶熱黏膩，讓身體保持乾爽舒適。
檢測重點｜4. 化學安全：樣本全數過關
測試檢驗了甲醛含量及pH值，結果30款樣本全部符合國家標準，未有檢出超標甲醛或酸鹼度異常，化學安全性令人滿意。同時，耐汗漬色牢度、耐皂洗色牢度及耐光、汗複合色牢度亦全部達標，不易褪色或沾染皮膚，保障使用者健康。
資料來源：澳門消委會
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