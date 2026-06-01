酒店衛生黑幕 內地廠回收即棄拖鞋重用慳百萬！行內人爆酒店房4大「骯髒黑點」自備1用品最安全

不少香港人外遊或北上時，都習慣使用酒店提供的「即棄拖鞋」，認為比循環再用的塑膠拖鞋更乾淨衛生。然而，日前有內地媒體進行「放蛇」調查，揭發四川成都有洗滌廠大規模回收住客使用過的即棄拖鞋，經過簡單清洗包裝後便直接送回酒店重用。這種做法表面上打着「環保」旗號，實際上卻是為了「計縮數」賺取暴利。據悉，回收重用的成本僅為新購拖鞋的一成以下，一間中型酒店一年可省下逾 40 萬元人民幣。目前，涉事洗滌廠的供貨網絡已涵蓋逾百間酒店，當地多個政府部門已介入依法調查。

直擊酒店即棄拖鞋「重用」現場：起毛球兼藏頭髮

據內地媒體《都市報道》調查發現，涉事的成都綠竹風時代洗滌廠內，車間堆滿了從各大酒店回收的二手即棄拖鞋，每日清洗數量高達一萬多雙。該廠經理在現場直言：「這種品質好，用一次不划算，洗洗接著用。」然而媒體發現，許多回收拖鞋已被重複清洗了 3 至 4 次，部分鞋底已經嚴重變形、起毛球，甚至鞋面還藏有前客留下的頭髮。工廠內的工人僅憑肉眼簡單挑走明顯的雜物，便直接將拖鞋重新封口包裝，當作全新產品交回酒店。

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國際連鎖酒店牽涉其中

更令人震驚的是，這家洗滌廠的客戶群超過 100 間酒店，在待包裝的二手拖鞋中，赫然印有知名「國際連鎖酒店」的商標字樣。當記者以住客身份入住該國際品牌酒店時，發現執房員工一邊向客人聲稱「拖鞋是一次性的，用完就扔」，一邊卻將住客用過的拖鞋，悄悄與床單、被套、毛巾等一同收走運往洗滌廠。

一年慳逾 40 萬人民幣 跨部門介入嚴肅處理

報導指出，一雙全新即棄拖鞋的成本價約為 5 至 8 元人民幣，但若果回收重洗，工廠每雙僅收取約 0.5 元人民幣的洗滌費。以一間擁有 300 間客房的酒店計算，光是拖鞋這一項雜項開支，一年就能節省超過 40 萬元人民幣的營運成本。

事件曝光後，隨即引發兩地網民對酒店衛生的強烈信心危機。成都大邑縣經開區管委會隨即發表通報，表示已聯同衛健局、市場監管局、商投局等個多部門成立聯合調查組，前往涉事洗滌企業開展徹查，並揚言將會依法依規嚴肅處理，同時會加強對區內洗滌行業的監督檢查，確保經營規範。

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行內人大 爆料酒店房4大「骯髒黑點」

酒店的衛生黑幕不僅出現在即棄用品上。近日在台灣知名網絡討論區「Dcard」上，一名曾任職台北市多間 4 星及 5 星級酒店前台人員的男網民，以「星級飯店那些不為人知的黑暗面」為題發文，揭發外表奢華的客房，內裡許多物品實際上「骯髒到爆炸」，並列出以下四大高危黑點，提醒熱愛外遊的港人加倍留神：

1、杯具抹布「一布到底」

事主透露，酒店的房務清潔人員在處理房內的玻璃漱口杯和飲水杯時，根本沒有使用專用的清潔布。他們往往直接用來擦拭地板、牆壁縫隙及灰塵的髒黑抹布，順手擦乾杯子便放回原位；有時甚至只用水簡單淋一淋，目測沒有水漬便當作完成清潔。熱水壺、凍水壺及茶杯等容器亦是以同樣手法處理。事主直言：「你們以為乾淨的口腔，刷完牙都會直接髒掉。」

2、保潔墊與床褥長年不換

事主形容床褥的衞生情況比杯子更差。只要床褥沒有實質損壞，酒店基本上永遠不會進行深度打掃。而用於保護床褥的「保潔墊」，更是沾染最多體液的污漬重災區，包括口水、尿液、經血甚至精液等，但校方政策通常是「只要沒有髒到被客人發現，都不會更換或清洗」。

3、床具與黴菌混雜擺放

被套、床單和枕頭套這三樣與皮膚最親密接觸的寢具，因本地天氣潮濕，最容易滋生蚊蟲和黴菌。事主踢爆，部分酒店在後勤處理時，會將已經洗妥的乾淨床具與等待清洗的髒污床具混亂堆放在一起。若發現床單上有洗不掉的黴菌，甚至會直接用白粉筆塗抹掩蓋，瞞天過海。

4、毛巾抹完馬桶再洗臉

最令網民震驚的是毛巾的用途。爆料者指出，職員會貪方便直接用房內的毛巾擦拭所有物件，包括水杯、瓷磚溝縫、花灑頭甚至馬桶。由於部分酒店不提供專門的抹布，這些毛巾隨後會與其他客人的毛巾集體混洗。事主更直白警告：「如果你入住的是周五、周六、周日或連假等旺季，恭喜你『喜提大便毛巾』洗臉！因為浴巾、洗臉巾、擦手巾甚至地毯，全部都是掉在一起洗的。」

資料來源：TVBS新聞、TVB

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