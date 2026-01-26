男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯

【保溫杯/水樽/安全】上班族大多有自備保溫杯或水樽的習慣。但大家每次用完，真的有徹底洗淨嗎？一名男子在網上討論區發布「勸世文」，指自己無故腹瀉長達一年，中西醫都束手無策，直到照大腸鏡才驚覺腸道長滿瘜肉，而罪魁禍首竟然是他每日用來飲水的保溫杯！

該名男子在網上討論區分享親身經歷，指自己持續出現腹瀉症狀，期間曾服用中西藥物，但效果短暫。直到接受大腸鏡檢查，才發現腸道因長期發炎已長出多顆發炎性瘜肉。醫生追蹤原因時發現，問題竟出於他長期使用保溫杯裝茶類飲料，但僅以清水簡單沖洗，讓保溫杯變成「細菌培養皿」。

保溫杯放6種飲品易生細菌

該名男子表示「因為保溫瓶很深，擔心奶瓶刷殘留洗潔精，所以一直只用清水沖洗」。而這種「又髒又懶」的習慣竟持續近一年，直至發現時，腸道已出現問題。醫生指，發炎性瘜肉雖不會直接癌變，但反映腸道長期處於發炎狀態，可能引發持續性腹部不適、消化不良等問題。

醫生警告：水樽含菌量高出馬桶4萬倍

據外媒報道，全科醫生 Jason Singh 在社交平台警告，不少人習慣只用清水簡單沖洗水樽，這做法極度危險。因為水樽內的潮濕環境，極容易讓細菌滋生，甚至與口腔中的鏈球菌進行「交流」。到底有多髒？多個研究顯示了驚人數據：

美國公司 Water Filter Guru在2023年的研究指出，重複使用水瓶細菌含量可比馬桶高40,000倍。

於2005年發表在《Curr Protoc Microbiol》的研究指出，微生物能在48小時內於瓶內形成生物膜。

2024年《Archives of Microbiology》的研究發現，65-80%的人類感染與生物膜相關。

清潔保溫杯5大建議 用梳打粉/機洗？

既然清水沖洗沒用，那該如何正確清潔？Jason Singh 醫生建議，要徹底消滅細菌，不能單靠過水，必須做足以下步驟：

每2日清洗一次，不要等到有異味才洗。

必須使用清潔精及熱水，配合專用的水樽刷，才能刷洗到杯底及杯壁。

清洗後必須放置到完全乾透才蓋上蓋子。

本港消委會也特別提醒，除了杯身，配件的清潔同樣重要，以免誤吞霉菌與毒素：

拆件清洗防發霉：杯蓋的縫隙是細菌溫床！每次清洗時，務必將杯蓋和密封膠圈拆下來分開洗刷。若不徹底清潔及晾乾，塑膠或橡膠物料極易發霉變色。 善用梳打粉去味：如果保溫杯有異味，可以用「萬能清潔劑」——食用梳打粉（Baking Soda）。將保溫杯裝滿熱水，加入1小匙梳打粉，浸泡30分鐘至1小時，再沖洗乾淨即可去味除漬。 慎選清潔工具：使用海綿、軟布或軟刷。切勿使用百潔布、鋼絲刷或硬毛刷，以免刮損內膽塗層，反而更容易藏污納垢。 切勿使用含氯洗潔劑：漂白水或含氯成分的清潔劑會破壞不銹鋼表面，切勿使用。 避免機洗：除非產品說明書列明適用，否則不應將保溫杯放入洗碗碟機，高溫與強力水柱可能會損壞保溫層或塗層。

