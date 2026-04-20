撈海鮮有風險？徒手處理活海鮮 恐染神秘病毒或致視力受損 刮鱗去內臟高風險！

香港人愛食海鮮，蒸蝦、蒸魚幾乎是家家戶戶的日常便飯。然而，有國際研究發現，一種源自水生動物的病毒——「偷死野田村病毒」（CMNV），可能透過徒手處理活魚活蝦或生食未熟水產，感染人類並引發反覆發作的眼部疾病，導致眼壓升高、視力受損。CMNV病毒是甚麼？

眼疾久治不癒？或與海鮮有關

內媒澎湃新聞報道，眼壓升高、視力模糊，可能是患「持續性高眼壓性病毒性前葡萄膜炎」（POH-VAU）；山東第一醫科大學等多家中國科研機構在國際頂尖期刊《自然—微生物學》發表研究，首次將這種難治眼病與一種水生動物病毒CMNV聯繫。

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實驗證可破壞眼部組織

CMNV原本是水產業重點防禦的病毒，主要導致養殖蝦患上「偷死病」而大量死亡。但研究人員在70名POH-VAU患者中發現，這種病毒竟可「突破物種屏障」感染人類，引發眼部炎症。研究團隊在小鼠身上進行實驗。結果顯示，受感染小鼠確實出現眼壓升高和眼部組織損傷；CMNV能夠感染哺乳動物細胞，尤其對人類角膜上皮細胞有更強殺傷力。

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7成患者徒手處理或生食海鮮中招

研究團隊深入分析患者的日常行為，發現高達71.4%的病例與以下兩種行為有關：

未加防護處理水產品（如徒手清洗、刮鱗、去內臟） 生食或半生食水產品（如魚生、醉蝦、生醃海鮮）

其中，家中負責處理海鮮的人員（佔51.4%）風險最高，其次是生食水產品的消費者（15.7%）。研究指出，徒手處理活魚活蝦時不慎被刺傷、長期頻繁食用生魚片或醉蝦，都是潛在的感染途徑。部分患者從高風險行為到眼疾發作，潛伏期可能只有3至6個月。

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病毒無處不在、全球水域都有蹤跡

令人擔憂的是，CMNV並非局限於某一地區。研究顯示，在亞洲、美洲、非洲甚至南極的養殖和野生水生動物中，都檢測到該病毒。換句話說，無論市民購買本地活海鮮還是進口海產，理論上都有暴露風險。

3招養成良好衛生習慣

研究團隊強調，提高公眾對這種新型人畜共通傳染病的認知至關重要。市民在日常生活中只需做好以下三點，便能大大降低感染風險：

1. 戴手套處理海鮮：處理生蝦、蟹、魚時，務必佩戴橡膠或即用手套，避免手部（尤其有傷口）直接接觸水產品。

2. 徹底煮熟才食用：盡量避免生食或半生食水產品。

3. 生熟分開：處理生海鮮的刀具、砧板、器皿必須與處理熟食的分開使用，用完後徹底清洗消毒， 避免交叉污染。

資料來源：澎湃新聞

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