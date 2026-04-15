50歲男用相同保溫杯逾10年 鉛中毒致大腦萎縮亡 專家警告：放豆漿牛奶如養菌

【保溫杯/水樽/安全】保溫杯幾乎是港人必備品，原來用錯方法、選錯材質，隨時「慢性中毒」？有專家分享，曾有一名50多歲男子使用同一個保溫杯十多年，結果鉛中毒導致大腦萎縮、嚴重貧血、味覺改變，最後過世。醫生警告，保溫杯絕非「萬能」，使用不當輕則腹瀉，重則傷腎損腦。

大腦皮質萎縮證實鉛中毒 錯誤使用保溫杯

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》分享病例指，該名50多歲男子某天駕車上班途中，精神恍惚且釀成交通意外。檢查後發現他的保溫杯用了十多年，內壁千瘡百孔，甚至出現裂痕、生鏽。他每天把咖啡裝在裡面喝一整天，日積月累導致鉛中毒，大腦皮質嚴重萎縮，且嚴重貧血，除了腎功能欠佳，後來更引發吸入性肺炎離世，從發生車禍到身亡僅一年。

【同場加映】不鏽鋼保溫瓶不能裝牛奶湯水？恐腐蝕內壁/易爆炸 專家揭使用禁忌和清潔去茶漬方法

鉛中毒會對人體有以下影響：

損害大腦：記憶力衰退、失智、情緒不穩

影響造血系統：嚴重貧血、疲勞

破壞腎功能

味覺改變（嗜鹹）

洪醫生指，有7種飲品不應用保溫杯盛載，否則會引發不同疾病：

保溫杯中毒｜1. 蛋白質飲品

很多人習慣將豆漿、牛奶、拿鐵咖啡裝入保溫杯慢慢喝，但醫生強調：「保溫杯不是冰箱。」任何蛋白質飲品，若在室溫下放置超過兩小時，細菌便會大量滋生。飲用後可能引起腹瀉、腸胃炎。

更嚴重的問題是清洗不徹底。蛋白質殘留會卡在杯蓋縫隙、橡膠圈內，即使洗後聞到「噏味」，代表細菌已經滋生。下次再裝開水，同樣會把細菌喝下肚。醫生指出，不少慢性腹瀉個案，源頭正是「污糟」保溫杯。

保溫杯中毒｜2. 酸性飲品+劣質不銹鋼

很多人喜歡用保溫杯裝檸檬水、碳酸飲料、中草藥、濃茶。這些飲品帶有酸鹼性，若保溫杯材質不佳（例如平價的不銹鋼），或杯身已有刮痕、焊接點生鏽，重金屬（鉛、鎳、鉻）便會慢慢溶出。

【同場加映】男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯 6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯

飲用溫度要注意 超過65°C增食道癌風險

除了保溫杯材質，飲品溫度同樣關鍵。醫生指出，國際研究證實，長期飲用65°C以上的熱飲，會增加食道癌風險。臨床上不少長者喜歡「趁熱飲」，躺下時喉嚨痕癢、乾咳，其實是食道黏膜受損的信號。建議熱飲放涼至不燙口才飲用。

醫生強調，最安全的做法是：

保溫杯只用來裝白開水，而且是室溫或微暖（不超過65°C）

若裝過蛋白質飲品（奶、豆漿），必須在兩小時內飲完，並立即徹底清洗

避免裝檸檬水、碳酸飲料、中藥、濃茶等酸鹼性液體

【同場加映】女子用保溫杯泡養生茶 竟炸爆天花板 裝9種飲品恐中毒傷身

如何揀安全保溫杯？

1. 無焊接一體成型

優先選擇一體成型、沒有焊接縫的不銹鋼杯；因為焊料可能含鉛、錫等重金屬。

2. 杯身有刮痕/變色/異味，要更換

不銹鋼是鎳和鉻的合金，但若鎳和鉻釋出，都是致癌物；若不銹鋼顏色改變，就應停止使用。

3. 選購304不銹鋼

購買不銹鋼產品時，應挑選304等級的不銹鋼，通常產品上會有標示。可用磁鐵測試不銹鋼品質，吸力越強，代表鐵含量越高，防鏽能力較差。

4. 杯蓋及膠圈要矽膠，不要PC膠

很多保溫杯蓋是第七類塑膠（PC），遇熱會釋出雙酚A。雙酚A會影響兒童智商、神經系統，並干擾生殖發育。

安全選擇：矽膠（軟身、透明或白色）、聚丙烯（PP，編號5號）

避免選擇：PC（7號）、染色塑膠

5. 新杯使用前「開壺」

新買的保溫杯（尤其塑膠部件）可用溫肥皂水裝滿，倒置一晚，重複七次，以溶出殘留的化學物質。

資料來源：《醫師好辣》

延伸閱讀：保溫杯中毒丨用錯保溫杯恐吞重金屬 醫生教認清4號碼 忌放3種飲品

---