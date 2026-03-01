不鏽鋼保溫瓶不能裝牛奶湯水？恐腐蝕內壁/易爆炸 專家揭使用禁忌和清潔去茶漬方法

網上不時有網民分享打開保暖壺時「爆炸」的慘案，元兇往往是裝了不能裝的飲品。放錯飲品不只危險，也會令保溫瓶、保溫杯的耐用度和保暖效果大大降低，更可能增加滋生細菌的風險，影響健康。除了牛奶、湯水，還有哪些飲品不適合用保溫瓶盛載？「食晒入去」的茶漬、咖啡漬用盡力都擦洗不掉，如何有效去除這些頑固污漬？

不鏽鋼保溫瓶不能裝甚麼飲品？用錯恐腐蝕內壁/易爆炸

想保溫瓶更耐用，十幾年都不會壞，使用時就要注意特定的原則。日媒《FNN》整理了保溫瓶生產商分享的正確用法和保養貼士，首先是要留意盛載的飲品種類。

用保溫杯裝熱水自然沒有疑慮，黑咖啡、紅茶、麥茶、綠茶等不同類型的茶，無論是原味或加糖的，也可以安心使用不鏽鋼保溫瓶來盛載。不過有些飲品不適合裝在不鏽鋼瓶，因為當中含有的成分會損壞瓶子內壁，縮短產品的使用壽命，更可能影響健康或增加受傷的風險。

哪些飲品不適合裝在保溫瓶裡？

牛奶：包括其他乳製品飲品、加奶的咖啡和奶茶、乳酪飲品

蛋白飲品

可可

碳酸飲品

蔬菜汁、果汁或含有果肉的飲品

連茶葉的茶

醋類飲品

味噌湯、含鹽湯類

專家解釋，牛奶和乳製品不宜放入保溫瓶的原因是可能有「爆炸」風險，如果奶類變質就會釋放氣體，氣壓導致瓶蓋難以扭開，勉強打開很可能會噴濺液體；碳酸飲品也有同樣的危險。至於酸性或含鹽的飲品，因為會腐蝕不鏽鋼，令內部出現孔洞，削弱保溫或保冷的效果。運動飲品因為含鈉，記得選擇注明適用於運動飲品的保溫瓶，並且在飲完後即刻沖水和清洗乾淨。

保溫瓶清洗原則 如何去除異味茶漬咖啡漬？

正確清潔也是令保溫瓶更耐用的秘訣，更能夠避免吃壞肚子，減低食安風險。專家提醒，使用合適的清潔劑對於保溫瓶的保養非常重要。一旦用錯清潔劑隨時可能「洗壞」。例如一般的含氯漂白劑，會令不鏽鋼生鏽和腐蝕出一個個小洞；使用氧氣來分解污漬的酸素系漂白劑，雖然可用於清潔瓶子內部，但接觸到表面可能會導致漆料剝落。

針對不同類型的污垢，處理方法也各有不同。

茶漬和咖啡漬：因為飲品含有單寧和油脂，例如綠茶中含有的兒茶素，容易與不鏽鋼內膽含有的微量金屬成分發生反應而形成污漬。這種污漬用一般洗潔精難以去除，像是洗不乾淨一樣非常難看；長時間更可能產生異味，甚至滋生細菌。因此要使用專用的保溫瓶清潔劑。

鏽斑：瓶子裡面摸起粗糙、像是生鏽了痕跡，其實是水中的鈣、鎂、鐵等礦物質所造成的。清除的秘訣就是檸檬酸，將10g檸檬酸用暖水稀釋後，倒入瓶子裡靜置2-3小時，再用軟毛刷清潔內部，最後用清水徹底沖洗並抹乾，非常有效清除這些「鏽斑」。

