央視踢爆內地「麻醉活魚」黑幕 三無麻藥+工業酒精浸活魚保持賣相 長期食用恐損肝腎

為降低運輸損耗、維持活魚賣相，內地水產行業竟習以為常地將活魚「麻醉」，漠視可能造成的危害。央視近日揭發這條灰色產業鏈，發現有商販在魚穫運輸過程中，廣泛使用以「丁香酚」為主要成分的「三無」麻醉劑，甚至混入工業酒精，令活魚進入「休眠」狀態，為食品安全埋下重大隱患，長期食用可導致肝腎受損，甚至有致命風險。

央視踢爆內地「麻醉活魚」黑幕 為保持賣相加入三無麻醉劑

根據央視《財經調查》報道，在重慶一個大型水產批發市場，大量經長途運輸的活魚抵達後，均呈「休眠」狀態，在水中靜止不動。商販對此現象統一稱為「睡覺」，並在換水及增氧後，魚群便會恢復活力。然而這並非自然現象，而是人為使用麻醉劑的結果。

工人將一種瓶身標示為「魚護寶」、成分為丁香酚的液體加入水中，活蹦亂跳的魚群便會瞬間癱軟，「麻一下過秤不掉鱗」。此類產品普遍為無生產日期、無廠家、無許可證的「三無」產品。據了解，早在2002年高毒性、可致癌的「孔雀石綠」被禁用後，便興起以丁香酚為主要成分的「暈魚王」、「魚安寶」等產品，以防止魚鱗在運輸過程中脫落。有工人聲稱，被麻醉的魚「沒有毒，隨時都可以吃」，不需要時間等待代謝物代謝就可以直接烹煮。

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監管灰色地帶 長期攝入恐損肝腎

醫學上認為，長期或大量接觸丁香酚，有機會對肝臟及腎臟造成損害；孕婦、兒童等特殊群體更應謹慎，並須避免與抗凝血藥或鎮靜劑同時使用。目前，內地並未將丁香酚列入水產養殖的准用藥物名單，但亦未將其列入禁用名單，使其處於監管的灰色地帶。

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違法使用工業酒精 管理人員視若無堵

調查發現，「麻醉活魚」問題在山東臨沂的海鮮批發市場更為驚人。有商販甚至直接使用含有劇毒「甲醇」的工業酒精稀釋丁香酚，調製成麻醉劑。工業酒精對健康危害比單純使用丁香酚更嚴重，誤食可致失明、器官損傷，過量更可致命，因此被嚴禁用於食品加工。

當地商販僅憑手感稀釋麻醉劑，不在意濃度和劑量直接倒入水池，便能麻醉數千斤活魚，「先倒四分之一瓶，如果過一會牠還不倒，你再加一點」。有生產商透露，丁香酚在魚體內完全代謝至少需要48小時，而加入工業酒精調和，則是為了讓不溶於水的丁香酚能快速起效。儘管市場管理人員聲稱不允許使用麻醉劑，但對場內公然擺放的工業酒精及大桶麻藥卻視若無睹。多地市場的管理人員均表示，日常活魚抽檢項目中，並不包括丁香酚。

除了丁香酚，調查亦發現一種名為「MS-222」（甲磺酸三卡因）的麻醉劑同樣被用於麻醉活魚。與丁香酚一樣，MS-222在內地亦未被批准用於食用魚類，因此使用劑量、殘留限量等均沒有明確標準。

國家市場監督管理總局收集證據後，立即統籌部署多地執法部門，針對涉事批發市場展開突擊檢查。行動中，執法人員在重慶的市場共檢查商戶35戶，查獲丁香酚等違規添加物14件，並抽取魚樣、水樣及不明液體送檢。而在山東的市場，執法人員亦發現大量「丁香酚原液」空瓶及用於稀釋的工業酒精。當局表示，已對涉案物品進行查封，將針對查明的違法行為依法嚴厲處罰，以確保食品安全。

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